Beim ersten Sielenbacher Gmoafest herrscht ausgelassene Stimmung

Plus Rund 800 Besucher kommen zur Premiere des Sielenbacher Gmoafests. Bürgermeister Heinz Geiling kündigt eine Neuauflage an und verordnet ein Festende „nicht vor ein Uhr“.

Zum ersten Mal fand am Samstag das Sielenbacher „Gmoafest“ statt. Allerdings „sicherlich nicht zum letzten Mal“, wie Bürgermeister Heinz Geiling im Laufe des Abends angesichts von rund 800 Besucherinnen und Besuchern betonte.

Entstanden war die Idee nach dem großen Erfolg des Energiefests im vergangenen Jahr. Dieses hatten Gemeinde und Energiebauern gemeinsam organisiert. Unter Beteiligung der örtlichen Vereine wurde am Samstag ein ähnlich erfolgreiches Fest gefeiert. Geiling sprach gar vom „Beginn einer neuen Ära“.