Sielenbach

Mit einem Böllerschuss wird der Christkindlmarkt eröffnet

Plus In Sielenbach helfen beim Christkindlmarkt alle Vereine zusammen. Hunderte Menschen strömen am Samstagabend und am Sonntag zum Dorfplatz.

Von Alice Lauria

Bereits zum 24. Mal fand auf dem Sielenbacher Dorfplatz ein Christkindlmarkt statt. Wie schon im vergangenen Jahr wurde mit dem „Vorglühen“ am Samstagabend begonnen. Einige Buden mit Speisen und Getränken öffneten und luden zu einem geselligen Beisammensein an Stehtischen und Feuertonnen ein. Gut 150 Besucherinnen und Besucher ließen sich den abendlichen Glühwein und die Gulaschsuppe schmecken. Auch mit dem Verlauf des Sonntags war Horst Pappenberger, der seit 2022 die Organisation rund um den Sielenbacher Christkindlmarkt leitet, zufrieden. Pappenberger zieht ein durchwegs positives Resümee. „Alle Betreiber, mit denen ich gesprochen habe, waren mehr als zufrieden.“

Bürgermeister hebt die gute Dorfgemeinschaft hervor

Bei relativ milden Temperaturen standen am Sonntag zur feierlichen Eröffnung durch einen ohrenbetäubenden Böllerschuss des Sielenbacher Krieger- und Soldatenvereins hunderte Menschen um die Bühne gedrängt. Strahlender Sonnenschein begleitete die Eröffnungsrede von Bürgermeister Heinz Geiling. Geiling hob die außergewöhnlich gute Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt untereinander und mit den Vereinen hervor, ohne die ein solcher Markt nicht stattfinden könnte.

