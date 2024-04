Typisierung geplant: Mit dem Burschenverein feiern und Leben retten

Die Sielenbacher Burschen organisieren beim Jubiläumsfest eine Typisierungsaktion. Junge Stammzellenspender sind gesucht. Einer von ihnen kommt aus Sielenbach.

"Gemeinsam gegen Blutkrebs" heißt es beim Burschenfest in Sielenbach„Wir können feiern und helfen gerne Leben retten“, betont Vorsitzender Kilian Breitsameter. Deshalb nützt der Burschenverein drei der fünf Festtage anlässlich seines 100-jährigen Gründungsjubiläums für eine Typisierungsaktion der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Der Verein will so mithelfen, junge Leute ab 17 Jahren für die DKMS zu gewinnen.

Brigitte Lehenberger, ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS aus Münster (Landkreis Donau-Ries), teilt mit: „Die Herausforderung ist, immer wieder die Jugend ab 17 Jahren zu erreichen, um den demografischen Wandel abzufangen." Zehn Prozent aller betroffenen Patienten warte immer noch vergeblich auf einen passenden Lebensspender. Deshalb zähle jeder und jede weitere Typisierte.

Der Sielenbacher Christian Erhard ermuntert zur Typisierung

Aus Bayern konnten über die DKMS unter 1,2 Millionen Typisierten bereits 13.400 Erkrankten Stammzellen spenden. Einer davon ist Mitglied beim Burschenverein Sielenbach: Christian Erhard. Er sagt: „Das könnt ihr auch.“ Die Aufnahme bei der DKMS ist ganz einfach per Wangenabstrich möglich.

Christian Erhard aus Sielenbach ist Stammzellenspender. Er ruft zur Teilnahme an einer Typisierungsaktion beim Burschenjubiläum in Sielenbach auf. Foto: Rita Erhard

Erhard konnte laut Mitteilung im Frühjahr 2021 durch die periphere Stammzellspende aus seinem Blut einem Mann mittleren Alters aus Italien die Chance auf ein neues Leben schenken. „Die angekündigten Grippesymptome bei der Stimulierung der Stammzellbildung habe ich schon gespürt. Das war aber schnell wieder vorbei. Geblieben ist das schöne Gefühl, einem Menschen das Leben gerettet zu haben“, sagt er.

"Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein! Kommt zur Typisierung!" heißt beim Burschenjubiläum auf dem Dorfplatz in Sielenbach vor dem Festzelt. Die Typisierungsaktion läuft dort

am Donnerstag, 2. Mai, von 19 bis 21.30 Uhr

am Freitag, 3. Mai, von 19 bis 21.30 Uhr

am Sonntag, 5. Mai, von 7.30 bis 11 Uhr.

Die DKMS weist auch auf die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung hin. Denn für jede Typisierung fallen 50 Euro an Unkosten an. Spenden sind möglich bei der VR Bank Neuburg-Rain eG, IBAN DE80 72169756 0000 627569, Betreff: BLH 168 Burschenvereine.

Der Flyer zur Aktion ist abrufbar unter www.sielenbach.de. (AZ)