Aichach nicht konstant genug

24.01.2019

Aichachs Trainer Alfred Reichart und sein Team (hier in der Auszeit) probierten alles, doch am Ende gab es zwei Niederlagen.

TSV-Männer kassieren zwei Niederlagen zu Hause

Ihren ersten Heimspieltag in dieser Saison absolvierten die Aichacher Volleyballmänner.

Ihr erstes Spiel bestritten die Herren gegen den Tabellenführer Jettingen. In den ersten beiden Sätzen zeigte sich ein Klassenunterschied (12:25; 4:25). Dann hatte sich das Aichacher Team gefunden und den Respekt abgelegt. Mit viel Einsatzfreude und einigen sehenswerten Netzaktionen trotzte man den Jettingern immerhin ein 19:25 ab. Trainer Alfred Reichart war durchaus zufrieden. Er konnte neue Talente einsetzen – der erst 14-jährige Patrick Stemmer gab sein Debüt – und auch Aufstellungsvarianten austesten.

Von der zweiten Partie gegen Nördlingen versprachen sich die Aichacher mehr. Hier stieß der vorher verhinderte Neuzugang Alexander Beck zum Team, der am vergangenen Spieltag erstmals auf dem Parkett stand und großen Anteil am Aichacher Sieg hatte. Beck beendete seine Volleyballkarriere vor 15 Jahren und gab nun sein Comeback. Der erste Satz ging mit 14:25 verloren. Im zweiten Satz zeigten die Paarstädter ihre Leistungsfähigkeit. Aus einer guten Annahme heraus konnte Zuspieler Michael Reichart seine Angreifer hervorragend in Szene setzen. Beck erwies sich hier als zuverlässiger Punktelieferant und Stabilisator der Abwehr. Auch Lorenz Davideit und Routinier Arkadji Korjagin zeigten als Mittelblocker ihre Qualitäten, und Jan Voglsang punktete auf der Außenposition. Souverän ging der Satz an Aichach (25:16). Dann ließ die Konzentration nach und Aichach konnte die Leistung nicht halten. Am Ende gab man die beiden weiteren Sätze ab (17:25; 16:25). (vb)

TSV Aichach Beck, Davideit, Hasmüller, Korjagin, Muhibulla, Pürner, Regele, Reichart, Stemmer, Voglsang

