Aichacher Boxerin erkämpft sich bei Deutscher Bronze

Carolina Odenbach holt sich in Rostock Platz drei. Warum es die 17-Jährige trotz guter Leistungen am Ende doch nicht ins Finale schafft.

Von Sebastian Richly

Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, doch am Ende freute sich Boxerin Carolina Odenbach auch über den dritten Platz. Bei den Deutschen Meisterschaften in Rostock erkämpfte sich die Aichacherin Bronze in der Jugend (16 bis 18 Jahre) in ihrer Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm.

„Es war schon ein tolles neues Erlebnis für mich“, bilanzierte die Aichacherin, obwohl sie bereits im vergangenen Jahr an den nationalen Titelkämpfen teilgenommen hatte. Allerdings mit weniger Erfolg, denn vor rund einem Jahr war bereits nach dem ersten Kampf Schluss. Das war nun anders. Gleich im ersten Kampf besiegte sie Henriette Stolpe (Leipzig) klar nach Punkten. Viel Pech hatte die Aichacherin im weiten Kampf gegen die an Nummer eins gesetzte Michele Hatari (Mühlheim). Am Ende der zweiten Runde wurde Odenbach vom Ringrichter disqualifiziert. Dieser begründete das mit einer unkorrekten Schlagbewegung. Beim linken und rechten Haken soll die 17-Jährige ihre Kontrahentin nicht wie vorgeschrieben mit den Fäusten getroffen haben, sondern mit den Innenseiten der Handgelenke. „Das ärgert mich total, weil es eine Fehlentscheidung war. Das macht mich immer noch fertig, denn ich hätte gewinnen können.“

Fragewürdige Entscheidung des Ringrichters

Die erste Runde verlor Odenbach zwar noch nach Punkten, aber in Runde zwei änderte die Aichacherin ihre Taktik und war nun ihrerseits die bessere Kämpferin. „Ich habe mehr Druck gemacht und bin häher an sie ran. Dadurch konnte ich sie immer öfters in Richtung der Ringseile drängen.“ Der Kampf hätte sich dann womöglich in Runde drei entschieden. „Ich hatte noch genügend Power und denke, dass ich konditionell in der finalen Runde besser gewesen wäre.“ Doch soweit kam es erst gar nicht mehr. Einer, der den Kampf hautnah verfolgt hat, ist Vater Wjatscheslaw Odenbach. Auch er ärgert sich über die Entscheidung des Ringrichters. „Das was Carolina gemacht hat, war überhaupt nicht so schlimm. Außerdem gibt es bei Meisterschaften auch nicht gleich eine Disqualifikation, sondern erst einmal eine Ermahnung. Der Ringrichter lag also daneben, das hat später auch das oberste Schiedsgericht gesagt“, erklärt Odenbach, der gleichzeitig auch seine Tochter trainiert. Das Ergebnis zurücknehmen konnte die Turnierleitung aber nicht mehr und so blieb Carolina Odenbach nur der dritte Platz. „Es war trotzdem ein tolles Erlebnis“, sagt die 17-Jährige, die für den TSV Aichach boxt. Zumal nur die besten Boxer überhaupt zu den Titelkämpfen eingeladen werden. Erst vor drei Wochen erfuhr die Aichacherin, dass sie dabei ist. „Ich habe es natürlich gehofft, aber die Chancen standen 50:50.“ Auf den bayernweiten Lehrgängen konnte Odenbach ihre Trainer überzeugen und vertrat nun die bayerischen Farben in Rostock.

Odenbach möchte auch 2019 wieder bei den Deutschen Meisterschaften dabei sein, dafür muss sie sich aber zunächst bei der Bayerischen im Oktober behaupten.

