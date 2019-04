vor 53 Min.

Aichacher Läufer sammeln in Neuburg Medaillen

Die Starter des LC Aichach überzeugen in ihren Altersklassen. Herta Bergmann und Resi Christl feiern Siege. Auch die Läufer aus Handzell halten gut mit.

Von Horst Kramer

Vier Medaillen sammelten die Läufer des LC Aichach beim Frühlingswaldlauf in Neuburg ein, dem dritten Wertungsrennen der Ingolstädter Sport-IN-Laufcupserie. Bei den Damen holten sich Herta Bergmann und Resi Christl die Maximalpunktzahl.

Bergmann triumphierte als schnellste W65-Läuferin mit einer flotten Zeit von 38:13 Minuten auf den nicht sonderlich schnellen 7800 Metern durch die Donau-Auen, Christl als beste der W70-Konkurrenz in 54:10 Minuten. Beider Teamkollegin Rosi Jungbauer war sogar noch etwas flotter unterwegs – 38:11 Minuten, Platz drei im W55-Ranking. In der Gesamtwertung belegten Jungbauer und Bergmann die sehr guten Plätze 21 und 22. Christl wurde 80.

Auch die Aichacher Männer sind schnell

Georg Steinherr holte in 28:54 Minuten Silber in seiner Altersklasse M50 als Zwölftbester von knapp 180 Startern. Martin Bichlmeier (Platz 31/M45-Sechster) war mit 30:32 Minuten nicht viel langsamer, ebenso Josef Ippy (Platz 58/M45-Elfter) in 32:57 Minuten. Gerhard Granvogl (Platz 121/M60-Elfter) brauchte 37:38 Minuten.

Die zwei Vertreter des SV Handzell belegten beide einen starken Altersklassenplatz fünf: Xaver Schwegler bei den M55-Sportlern in 32:38 Minuten (Platz 52 gesamt), Christian Liebhart bei den M65-Herren in glatten 41 Minuten (Platz 142 gesamt).

Schnellste Frau war die 19-jährige Wolnzacherin Magdalena Reichhold in 29:54 Minuten. Bei den Herren siegte Bastian Glockshuber (TSV Neuburg) in 25:28 Minuten.

