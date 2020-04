vor 36 Min.

Anna-Sophie Sitzmann siegt auf der Zielgeraden

Skifahrerin der Aichacher Grubetfreunde setzt sich bei der Wahl zum Sportler der Monate Februar und März gegen Volleyballerin Lena Hauser und Luftpistolenschütze Jörg Seckler durch. Es bleibt spannend bis zum Schluss

Von Sebastian Richly

Lange lieferten sich Volleyballerin Lena Hauser und Skifahrerin Anna-Sophie Sitzmann ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Endspurt setzte sich Sitzmann durch und holte sich den Titel AN-Sportlerin der Monate Februar und März.

Die 16-Jährige erfuhr von ihrem Sieg auf unserer Internetseite: „Ich habe nachgeschaut, weil ich wusste, dass die Abstimmung zu Ende geht.“ Und als sie die Seite aufrief, war die Freude groß. Werbung hatte die Schülerin des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums, welche die zehnte Klasse besucht, in den sozialen Medien gemacht, vor allem auf der Plattform Instagram. „Aber meine Eltern haben das natürlich auch herumerzählt im Freundes- und Familienkreis.“

Beim Zwischenstand am Freitag hatte noch Hauser knapp die Nase vorne, doch im Endspurt holte die junge Aichacherin auf und sicherte sich am Ende mit 58 Prozent der Stimmen den Sieg. Lena Hauser, die mit den Volleyballerinnen des TSV Rehling den Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft hat, kam auf 41 Prozent der Stimmen. Die 21-Jährige verpasste so nur denkbar knapp den Sprung an die Spitze. Auf Rang drei landete Jörg Seckler. Der 41-jährige Aichacher wurde mit den Schönbacher Luftpistolenschützen Vizemeister in der Oberbayernliga. Am Ende setzte sich aber die 16-jährige Sitzmann durch, die vor allem bei der SMS-Abstimmung überzeugen konnte. Hier holte die Schülerin des Aichacher Gymnasiums 89 Prozent der Stimmen. Online und in der Telefon-Wertung hatte Lena Hauser jeweils knapp die Nase vorne. Gerade im Internet waren die Nutzer sehr fleißig, insgesamt wurden mehr als 13000 Stimmen abgegeben. In der Endabrechnung der drei Kanäle reichte es für die Skifahrerin, die für die Aichacher Grubetfreunde startet. Sitzmann sicherte sich im März den Kreismeistertitel, bei den Stadtmeisterschaften kam sie nach einem Fahrfehler auf Rang zwei.

Durch den Sieg bei der Abstimmung ist Anna-Sophie Sitzmann für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres nominiert. Damit folgt sie Volleyballer Thomas Wolf (TSV Inchenhofen), der sich im Januar durchgesetzt hatte. In den kommenden Monaten werden die weiteren Kandidaten gesucht.

