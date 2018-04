30.04.2018

Baugenehmigung für Schützenheim ist da Lokalsport

Tagbergschützen Gundelsdorf können jetzt endlich loslegen. Ehrungen für mehrere Mitglieder

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Gundelsdorfer Tagbergschützen, die in der Gastwirtschaft Zur Post stattfand. Schützenmeister Alex Kröpfl konnte auch den Gauschützenmeister Alois Helfer aus Grimolzhausen willkommen heißen. Gekommen waren auch Ehrenschützenmeister Heinz Lauber und das Ehrenmitglied Peter Kröpfl. Beim Totengedenken gedachte man insbesondere der im Vorjahr verstorbenen Johann Schmid und Josef Riwan sowie dem erst kürzlich verstorbenen Ehrenschützenmeister Alois Lerner.

Die beiden Schatzmeisterinnen des Vereins, Angela Lauber und Gerda Golling, trugen einen detaillierten Kassenbericht vor, der gegliedert ist in eine Vereinskasse und einen Wirtschaftsbetrieb. Die beiden führten die Vereinskasse vorbildlich und es wurde sehr gut gewirtschaftet. Über das abgelaufene Vereinsjahr blickte Schützenmeister Alex Kröpfl zurück. Den sportlichen Teil bewerkstelligte der sportliche Leiter Gottfried Schmid und über die Jugendarbeit referierte Jugendleiterin Marina Schmid.

Wie Schützenmeister Alex Kröpfl in seinem Bericht ausführte, sind neben all den sportlichen Erfolgen die Tagbergschützen auch ein wichtiger Bestandteil im Gundelsdorfer Vereinsleben. An Festlichkeiten standen an der traditionelle Faschingsball, das Vatertagsfest, die Teilnahme beim Volksfestauftakt in Pöttmes, Teilnahme beim Gemeindepokalschießen, wo die Gundelsdorfer meistens alles abräumen, die Mitgestaltung beim Gundelsdorfer Weihnachtsmarkt sowie bei allen kirchlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Eine Abordnung der Tagbergschützen war auch beim Gauschützenball in Neuburg. Beim 199 Mitglieder starken Schützenverein war somit das ganze Jahr über was los.

Dann erfuhren die Mitglieder von Alex Kröpfl und Gottfried Schmid Neues über den geplanten Neubau des Gundelsdorfer Schützenheimes, das zwischen der Heilig-Kreuz-Kirche und dem Feuerwehrhaus errichtet wird. Der Finanzierungsplan steht, aber die Gundelsdorfer mussten sich durch einen Dschungel an Bürokratie durchkämpfen. Und wie Gottfried Schmid ein paar Tage nach der Jahreshauptversammlung vermeldete, ist die heiß ersehnte Unterschrift von der Regierung von Schwaben für die Baugenehmigung nun eingetroffen. Ab sofort kann mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Schützenmeister Alex Kröpfl appellierte im Vorfeld schon an seine Mitglieder zur tatkräftigen Mithilfe bei den Baumaßnahmen.

Über die sportlichen Erfolge der Tagbergschützen berichteten sportlicher Leiter Gottfried Schmid und seine Tochter Marina, die für die Nachwuchsarbeit zuständig ist. Und gerade auf den Nachwuchsbereich legen die Gundelsdorfer sehr großen Wert. Die Gundelsdorfer nehmen mit acht Gewehr- und vier Pistolenmannschaften an den Gaurundenwettkämpfen des Schützengaues Neuburg-Pöttmes teil, wo sie eine Extraklasse für sich sind. Besonders die erste Gewehrmannschaft, das Aushängeschild der Tagbergschützen, klopfte nun schon im zweiten Jahr hintereinander an der Tür der Bayernliga an. Doch wie schon im Vorjahr scheiterten die Gundelsdorfer erst vor zwei Wochen unter unglücklichen Umständen in München-Hochbrück erneut am Aufstieg.

Schützenmeister Kröpfl und Gauschützenmeister Helfer zeichneten dann eine Reihe von verdienten Mitgliedern des Vereins aus. 25 Jahre Mitgliedschaft: Alexander Czerny, Anja Jäger, Martin Oswald und Brigitte Pfaffenzeller. 40 Jahre Mitgliedschaft: Johann Heider jun., Martin Popp, Manfred Luttmann und Xaver Oswald. 50 Jahre Mitgliedschaft: Georg Moser. Gau Gold mit Kranz: Rita Brieschenk. BSSB in Anerkennung; Johann Heigemeir, Heinz Lauber jun. Stefan Wittmayr. (möd-)

Themen Folgen