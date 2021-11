Kratzenberger entscheidet per Elfmeter

Mauerbach gewinnt in Tandern. Christoph Haas erzielt für Laimering einen Hattrick

In den unteren Ligen in der Region fanden nur noch drei Spiele statt.

lFC Tandern – SG Mauerbach 1:2

Nur ein Spiel stand in der Kreisklasse Aichach auf dem Nachholtermin Kalender. Dabei gewann die SG Mauerbach beim FC Tandern mit 2:1. FCT-Coach Oliver Beck, ein sehr besonnener Coach, war diesmal völlig aufgebracht. „Ich bin auf 180“, umschrieb er seinen Gefühlszustand auf der Heimfahrt: „Die Mauerbacher wissen bestimmt nicht, warum sie uns heute bezwungen haben.“ Dabei haderte er besonders mit dem Unparteiischen Patrick Huber. Vier Minuten vor dem Spielende war sein Defensivspieler mit einem Gästestürmer im Strafraum zu Boden gegangen und der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Oliver Beck: „Den man durchaus geben, auch wenn es eine sehr harte Auslegung war.“ SG-Co-Spielertrainer Christoph Kratzenberger verwandelte zum 2:1-Sieg für die SG Mauerbach. Was der Tandener Coach aber wenig später nicht verstand, war die Entscheidung des Schiedsrichters, als Korbinian Kölbl im Mauerbacher Strafraum gefoult wurde: „Dass man hier auf Stürmerfoul entscheidet, ist für mich unerklärlich.“ Auf kuriose Weise kam der Führungstreffer der Mauerbacher zustande. Marco Fürst wurde mit einem feinen Pass freigespielt und umkurvte Schlussmann Adrian Hebbeler. Aus spitzem Winkel schoss Fürst auf das leere Tor. FCT-Verteidiger Sebastian Obeser versuchte noch zu klären, aber von seiner Ferse kullerte der Ball ins lange Toreck. Lukas Daumiller traf mit einem Schuss aus 18 Metern ins lange Toreck (56.). Die Heimelf war danach am Drücker.

Tore 0:1 Fürst (11.), 1:1 Daumiller (56.), 1:2 Kratzenberger (86.).

In der 14. Minute brachte Florian Wenger die Gäste aus Echsheim in Führung. Echsheim konnte dieses Resultat über die nächsten 76 Minuten halten und sich somit die drei Punkte im Spiel der Kreisklasse Neuburg sichern.

Tor 0:1 Wenger (14.).

l Laimering-R. – Oberbernb. II 5:2

Nur eine Halbzeit lang tat sich der Spitzenreiter der A-Klasse Ost, der FC Laimering-Rieden, gegen die zweite Garnitur des Kreisklassisten Oberbernbach schwer. „Die Gäste waren nicht der erhoffte leichte Gegner“, fasste FCL-Spielertrainer Christoph Mittermaier die Nachholpartie zusammen. Oberbernbach war vor dem Seitenwechsel gut sortiert. „Aber wir haben dann nach der Pause erneut frühzeitig die Führung erzielt und auch die numerische Überzahl gut ausgespielt“, kommentierte Mittermaier einen hochverdienten Heimsieg. Dabei war vor allem Christoph Haas nicht zu bremsen. Vier Treffer steuerte der Laimeringer Angreifer bei – nach dem Wechsel sogar mit einem lupenreinen Hattrick. Haas erzielte die erste Führung der Platzherren, die Rifat Subasi kurz vor der Pause neutralisierte. Zudem wehrte FCL-Schlussmann Benjamin Schierz einen Strafstoß von Rifat Subasi ab. Nach dem Seitenwechsel brachte Marvin Gaag die Heimelf mit einem Elfmeter, als Haas gebremst worden war, erneut in Führung. Dabei sah Gästespieler Max Miesl zweimal Gelb. Zunächst wegen Foulspiel und dann wegen Meckerei. „Da haben wir uns dann leider frühzeitig dezimiert“, musste SCO-Abteilungsleiter Max Schmid eingestehen. Laimering hatte dann freie Bahn. „Das haben wir dann gut über die Flügel ausgespielt“, lobte Mittermaier. (r.r)

Tore 1:0 Haas (22.), 1:1 Subasi (38.), 2:1 Gaag (51.), 3:1 Haas (57.), 4:1 Haas (70.), 5:1 Haas (77.), 5:2 Schwangler (88.) Gelb-Rot Miesl (51./SCO).