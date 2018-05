07.05.2018

Helfer verhindert Schlimmeres Lokalsport

Aufsteiger Ecknach kassiert verdiente 0:3-Niederlage beim Tabellenführer VfR Neuburg. Mannschaft aus Aichacher Stadtteil vermeidet aber durch Einsatz ein Debakel

Eine auch in der Höhe absolut verdiente 0:3-Niederlage hatte der VfL Ecknach bei der Heimreise aus Neuburg am Samstag im Gepäck. Bereits im Vorfeld war zu erahnen, dass das Spiel des Aufsteigers beim Tabellenführer VfR Neuburg ein ungleiches Kräftemessen werden würde. „Heute sind uns phasenweise deutlich die Grenzen aufgezeigt worden“, sagte Ecknachs Sportvorstand Jochen Selig: „Neuburg hat andere Voraussetzungen als wir und sie machen es auch gut. Ich bin froh, dass wir in der zweiten Hälfte noch mal dagegengehalten haben, sonst hätte das Ergebnis auch schlimmer aussehen können.“

Tatsächlich musste man sich im ersten Durchgang streckenweise etwas Sorgen machen, dass die Kicker aus der Aichacher Vorstadt auf ein Debakel zusteuern. Neuburg spielte von Beginn an überlegen und ließ Ball und Gegner mit technisch einwandfreiem Kombinationsspiel laufen. In der vierten Minute sprang die erste Ecke für die Gastgeber heraus und prompt klingelte es. Ein Ball von rechts wurde am kurzen Pfosten verlängert. Am langen Torende stand Kadir Aktas goldrichtig und drückte die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

Der Klassenprimus spielte wie aufgezogen, mit seinen guten Laufwegen war das Team schlicht immer einen Schritt schneller. Irgendwie brachte die VfL-Defensive aber ständig ein Bein dazwischen oder der wieder hervorragend aufgelegte Schlussmann Hannes Helfer konnte parieren. So dauerte es bis zur 40. Minute, ehe Neuburg auf 2:0 stellen konnte. Diesmal wurde eine Ecke kurz ausgeführt, Alexander Müller brachte den Ball mit einer herrlichen Flanke vors Tor, wo sich Lucas Labus im Luftkampf durchsetzte und per Kopf zum 2:0 traf.

Und siehe da, nach dem Seitenwechsel war Ecknach plötzlich etwas besser im Spiel und hatte Mitte des zweiten Durchgangs sogar mehrmals die Möglichkeit zum Anschluss. Aber sowohl Mario Schmidt als auch Elias Sultani und Christoph Jung konnten die Möglichkeiten nicht nutzen. Neuburg war freilich immer noch tonangebend und stets gefährlich, aber ein Treffer in dieser Phase hätte das Spiel unter Umständen nochmals verändert. Dies sah auch VfR-Übungsleiter Christian Krzyzanowski: „In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt, da müssen wir viel höher führen. Aber Ecknach hat es defensiv teilweise gut gemacht.“

Am Ende wurde es aber nicht mehr spannend, viel mehr machte Neuburg durch einen Flachschuss von Rainer Meisinger das 3:0. Darüber, dass der Sieg verdient war, dürfte es keine zwei Meinungen geben. Und welche Ansprüche man in Neuburg hat, verdeutlichte Krzyzanowski noch einmal: „Wir brauchen noch einen Punkt aus drei Spielen für die Landesliga, den werden wir holen. Der Kader bleibt zwar zusammen, trotzdem müssen wir uns vor allem defensiv noch verstärken.“ Sechs Neuzugänge stünden schon fest, dabei soll es aber nicht bleiben. Eine Aussage, die den Ecknachern noch mehr als das Spiel vor Augen führt, dass Neuburg zwar in der gleichen Klasse, irgendwie aber in einer anderen Liga spielt. (AN)

VfL Ecknach Helfer, Elbl (63. Wagner), Glas, Hörl (46. Zakari), Fischer, Ettinger, Benedikt Huber, Sultani, Bermair, Schmidt (72. Manhard), Jung

Tore 1:0 Aktas (4.), 2:0 Labus (40.), 3:0 Meisinger (77.) Zuschauer 250

