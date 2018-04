Kommt Rehling Zell in die Quere?

vor 34 Min.

Im Hinspiel ging es zwischen dem TSV Rehling (links Stefan Reggel) und dem SC Griesbeckerzell (rechts Daniel Burger) heiß her. Die Partie endete nach einer Rehlinger Aufholjagd mit 3:3. Am Sonntag treffen die Kontrahenten erneut aufeinander.

Spitzenreiter empfängt den TSV. Warum Coach Metin Bas dennoch vor dem Gegner warnt und welchen Plan sein Gegenüber Sebastian Kalkbrenner verfolgt.

Von Sebastian Richly

Der wegweisende Doppelspieltag an Ostern hat die Tabelle der Kreisliga Ost kräftig durcheinandergewirbelt. Aus dem Dreikampf an der Spitze ist ein Zweikampf geworden.

Nach wie vor an der Spitze steht der SC Griesbeckerzell, der ganz minimalistisch mit zwei 1:0-Erfolgen an Ostern unterwegs war. Überhaupt ist die Abwehr das Prunkstück der Zeller. In 19 Partien gab es gerade einmal 18 Gegentreffer. In den drei Punktspielen 2018 blieb das Team von Trainer Metin Bas ohne Gegentor. Mehr als zwei Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen, mussten die Zeller das letzte Mal Mitte September. Gegner war damals ausgerechnet der TSV Rehling, den der SCG am Sonntag ab 15 Uhr empfängt. 3:3 endete das Hinspiel, wobei die Rehlinger durch einen Doppelschlag von Harun Nurten in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich kamen. Metin Bas erinnert sich genau. „Wir hatten eigentlich alles im Griff. Rehling hat in der Schlussphase nochmals alles probiert und wir haben nicht dagegengehalten.“

Auf eine Wiederholung kann der 35-Jährige gut verzichten. „Wir wollen wieder sicher stehen. Das ist unsere Art, Fußball zu spielen. Hinten die Null halten und vorne treffen wir meistens mindestens einmal.“ Nicht nur aufgrund des ersten Vergleichs warnt Bas seine Mannschaft: „Rehling hat gute Einzelspieler und ist immer brandgefährlich. Das ist sicher keine Truppe, die gegen den Abstieg kämpfen sollte“, so Bas, der aktuell fast ausschließlich von draußen coacht. „Die Jungs machen das prima, da brauche ich nicht unbedingt eingreifen. Ich habe vollstes Vertrauen.“ Neben der bärenstarken Defensive hat der SCG noch eine weitere Stärke – die Unberechenbarkeit in der Offensive. 13 verschiedene Schützen konnten sich bereits in die Torjägerliste eintragen. Exemplarisch war da das 1:0 gegen Münster. Das goldene Tor erzielte Sergej Scheifel, eigentlich dafür da, die Tore zu verhindern.

So will Rehling den Spitzenreiter ärgern

Dass sein Team immer noch an der Tabellenspitze steht, will Bas nicht überbewerten. „Wir wollten eigentlich im gesicherten Mittelfeld landen. Dass es so gut läuft, hat mich schon überrascht.“ Dennoch bleibt der Stürmer ehrgeizig. „Jetzt wollen wir auch so lang wie möglich da oben bleiben.“ Dabei hat der Zeller Coach vor allem den TSV Pöttmes im Blick. Der Vorsprung auf den Dritten ist mittlerweile auf neun Punkte angewachsen. „Wir haben auf einen Affinger Erfolg spekuliert. Das ist jetzt natürlich ein Polster, aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir denken sowieso nur von Spiel zu Spiel.“

Das predigt auch Rehlings Trainer Sebastian Kalkbrenner seinen Spielern. Der 31-Jährige geht nach dem wichtigen Erfolg gegen Untermaxfeld etwas lockerer in die Partie am Sonntag. „Die drei Punkte sind sehr beruhigend. Vor dem Hintergrund wird es ein einfaches Spiel. Wir können nur gewinnen und der Druck liegt eindeutig bei Zell.“ Dennoch möchte Kalkbrenner keinesfalls leer ausgehen. „Wir werden die Partie nicht abschenken. Wir haben im kuriosen Hinspiel gesehen, was möglich ist und dass sie verwundbar sind.“ Der ehemalige Mittelfeldspieler hat einen Plan, den er aber nicht verraten möchte. „Wir wissen genau, wie wir spielen müssen. Wenn wir an die Leistungen des Osterwochenendes anknüpfen können, ist was drin.“ Das 4:1 gegen Untermaxfeld sollte dem TSV in jedem Fall Auftrieb geben. Vor allem Neuzugang Andreas Kratzer stellte seine Torgefährlichkeit mit einem Dreierpack unter Beweis. „Ein Tor werden wir schon machen. Die Jungs sind in solchen Spielen natürlich besonders motiviert“, so Kalkbrenner.

Die Konkurrenz wird in jedem Fall den Gästen die Daumen drücken. Affing und Pöttmes hoffen auf einen Ausrutscher des Primus.

