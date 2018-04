vor 37 Min.

Kühbacher Männer holen ersten Punkt

TSV-Mannschaft erreicht in der Oberpfalz ein 5:5 gegen den SV Mühlhausen

Mit einer gehörigen Portion Zweckoptimismus traten die Kühbacher Stockschützen nach ihrer empfindlichen 0:10- Heimniederlage beim zweiten Bundesliga-Wettkampf beim SV Mühlhausen (Kreis Neumarkt in der Oberpfalz) an. Mit der Unterstützung von 50 Schlachtenbummlern im Rücken galt es zumindest einen Punkt zu ergattern, um nicht ganz den Anschluss in der Tabelle der Gruppe C zu verlieren.

Entgegen der Eröffnungspartie gegen Hauzenberg war die Mann-schaft um Christian Breitschopf, Rudi Baumgartner, Luis Merkl, Herbert Schrittenlocher und Herbert Gassmair schon in den ersten Aktionen nicht wieder zu erkennen und erwischten einen Auftakt nach Maß. Eine Sieben in der ersten Kehre des ersten Spiels verteidigten die Kühbacher geschickt und gingen mit 2:0 in Führung. Genau umgekehrt verlief die zweite Partie. Mit 22:3 glichen die angriffsstarken Oberpfälzer aus. Zu einem offenen Schlagabtausch entwickelte sich die Folgepartie. Hier hatten die TSV-Akteure sogar die Möglichkeit, bereits in der fünften Kehre eine Vorentscheidung zu ihren Gunsten herbei zu führen. Doch der ansonsten stark auftrumpfende Luis Merkl verpasste die Gelegenheit um Zentimeter, sodass es am Ende zu einer für die Gastgeber schmeichelhaften Punkteteilung (12:12) kam.

Diese Punkteteilung sorgte vor allem in Mühlhauser Reihen wieder für frischen Wind. Zwei vergebene Nachschüsse in den ersten drei Kehren des vierten Spiels waren für den TSV nicht mehr aufzuholen, wodurch Mühlhausen vor der Abschlusspartie mit 5:3 in Führung lag.

Und genau dieses Abschlussspiel sollte sich zum Höhepunkt dieser Bundesligapartie entwickeln, die an Spannung kaum zu überbieten war. Nachdem bis zur vierten Kehre keine Mannschaft einen Fehlschub verzeichnete, gaben die Mühlhauser in der Fünften ihren Nachschub ab, den die Kühbacher eiskalt ausnutzten. 16:6 hieß es am Ende für den TSV Kühbach, der damit seinen ersten Bundesligapunkt unter Dach und Fach brachte und damit auch gestärkt zur nächsten Bundesligapartie am Freitag zum deutschen Meister nach Passau reist. (aira)

