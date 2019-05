vor 37 Min.

Pipinsried schlägt zu

Zwei weitere Spieler kommen von Türkgücü Ataspor München

Der FC Pipinsried lässt mit zwei weiteren namhaften Transfers aufhorchen: Christoph Rech und Luka Odak wechseln vom SV Türkgücü Ataspor München zur Truppe von Muriz Salemovic und Fabian Hürzeler. Das Duo gehörte beim Meister der Bayernliga Süd zu den Leistungsträgern, wollte aber in der neuen Saison nicht den Weg mitgehen, sich einzig und allein auf den Fußball zu konzentrieren.

Beide Akteure waren etliche Jahre im Profigeschäft unterwegs. Innenverteidiger Rech wurde beim TSV 1860 München ausgebildet und spielte zwei Spielzeiten in der U21, ehe es ihn zum SSV Jahn Regensburg zog. Für die Oberpfälzer machte der 26-Jährige 14 Drittliga-Spiele, dann folgte eine weitere Station beim SV Wacker Burghausen. „Christoph ist nicht nur ein Top-Fußballer, sondern auch ein toller Typ. Er soll bei uns nicht nur die Abwehr organisieren, sondern auch in der Mannschaft eine Führungsrolle übernehmen“, lässt Pipinsrieds Sportlicher Leiter Roman Plesche wissen.

Erfahrung bringt auch Luka Odak mit. Der in der Jugend beim FC Bayern München kickende Allrounder war beim MSV Duisburg, dem FC Ingolstadt und der SpVgg Unterhaching. 2013 zog es den 29-Jährigen zu Rot-Weiß Erfurt für die er 170 Einsätze in Liga drei hatte. „Luka ist ein routinierter Spieler, der sehr konstant in seinen Leistungen ist und immer liefert. Er kann auf beiden Außenpositionen spielen und wird eine wichtige Rolle spielen“, sagt Plesche, dessen Planungen noch nicht abgeschlossen sind. „Das Gerüst steht, aber es wird sich definitiv noch etwas tun. Im Angriff müssen wir etwas machen.“ (fupa)

