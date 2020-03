14:07 Uhr

Profifußball: Roman Plesche wechselt zu Türkgücü München

Der frühere Pipinsrieder Roman Plesche wechselt zu Türkgücü München. Was den 32-Jährigen dort erwartet und wie er die Situation einschätzt.

Von Sebastian Richly

Karrieresprung für Roman Plesche. Der 32-Jährige, der bis Februar noch Sportlicher Leiter beim FC Pipinsried war , wechselt zum Regionalliga-Tabellenführer Türkgücü München. Dort übernimmt der gebürtige Allgäuer die Kaderplanung und die Pressearbeit.

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny begründet die Verpflichtung Plesches: „Mit Roman konnten wir einen Mann für uns gewinnen, der sich selbst immer hinter die sportlichen Ziele seines Vereins gestellt hat. Aufgrund seines hohen Ansehens bei Spielern und Vereinen sowie seines akribischen Arbeitsstils ist er der Richtige, die nächsten ambitionierten Ziele von Türkgücü München zu unterstützen“, so Kothny , der Plesche lobt: „Seine Arbeitsmoral und sein Fußballverstand zeichnen Roman aus. Die Spieler haben ihn sofort positiv angenommen und ich bin zuversichtlich, dass er für die neue Saison einen guten Kader aufstellen wird.“ Beim Scouting wird Plesche vom ehemaligen Pipinsrieder Spieler Martin Stanek unterstützt, der in dieser Funktion auch schon beim Dorfklub tätig war.

Roman Plesche: Neue Rolle für den früheren Pipinsrieder

Roman Plesche freut sich auf die neue Aufgabe, die er sofort übernimmt: „Ich habe über Jahre Türkgücü verfolgt und immer guten Kontakt gepflegt. Den Weg, den dieser Verein aktuell geht, werde ich tatkräftig unterstützen und meinen Beitrag dazu leisten, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung.“ Die ist groß, denn bei acht Punkten Vorsprung auf Platz zwei wird Plesche bei Türkgücü ab sofort am Kader für die 3. Liga arbeiten und damit in den Profifußball aufsteigen. „Das ist für mich natürlich der nächste Schritt. Türkgücü ist ein sehr spannendes Projekt. Einen Verein, der von Migranten gegründet wurde, gab es im deutschen Profifußball noch nicht. Das wollen wir jetzt ändern“, so Plesche, der ein etwas anderes Aufgabenfeld als in Pipinsried haben wird: „In Pipinsried hatte ich sehr viele verschiedene Aufgaben, bei Türkgücü ist das Team größer, wodurch ich mich auf meine Hauptaufgaben konzentrieren kann.“ Das Hauptaugenmerk des 32-Jährigen liegt auf der Kaderplanung , hinzu kommt die Pressearbeit: „Das habe ich auch in Pipinsried gemacht, jetzt wird es aber eine andere Hausnummer.“

Bereits am Samstag wird Plesche erstmals mit seinem neuen Verein um Punkte kämpfen, ab 14 Uhr sind die Münchner beim FC Augsburg II zu Gast. Plesche wird anders als in Pipinsried aber nicht auf der Trainerbank Platz nehmen. Einer, der Plesche gut kennt, ist der frühere Pipinsrieder Präsident Konrad Höß : „Roman Plesche war schon damals sehr ehrgeizig. Ich traue ihm das auf jeden Fall zu.“

