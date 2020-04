Reiter müssen Abschied vom Sedlhof nehmen

Plus Die Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg muss Gut Sedlhof nach mehr als 30 Jahren verlassen. Was das für die Mitglieder bedeutet und wie es jetzt weitergeht.

Eine Ära geht zu Ende. Mehr als 30 Jahre war der Sedlhof in Großhausen die Heimat der Reit- und Turniergemeinschaft Holzburg. 2021 muss der Verein das Gut verlassen. Das bedeutet nicht nur das Ende der Kühbacher Turniertage, sondern auch eine ungewisse Zukunft für die rund 150 Mitglieder.

Die Entscheidung kam für die Holzburger überraschend, wobei schon seit Ende 2019 feststand, dass es wohl nicht weitergehen wird auf dem Gut Sedlhof. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert, die Enttäuschung sei groß, wie Carolin Fay, die Zweite Vorsitzende der Reit-und Turniergemeinschaft, erzählt: „Wir haben gemeinsam sehr viele Erfolge gefeiert und viele tolle Projekte hier auf dem Sedlhof angestoßen. Außerdem haben viele Mitglieder sehr viel Zeit reingesteckt, das macht den Abschied umso schwerer.“

Denn auf Gut Sedlhof kümmerten sich die Holzburger nicht nur um die Kühbacher Turniertage und das Training, sondern auch um die Ställe. „Es ist etwas Besonderes, das gibt es bei fast keinem Verein mehr“, so die 28-Jährige, die schon im Alter von vier Jahren Mitglied wurde und mittlerweile seit sechs Jahren im Vorstand dabei ist: „Ich bin auf dem Hof aufgewachsen, habe hier das Reiten gelernt und so viel miterlebt“, sagt Fay, deren Großvater einer der Vereinsgründer im Jahr 1970 war. Bei allen Emotionen bleibt Fay aber sachlich: „Die Gutsbesitzer haben keinen Reitbetrieb mehr für den Hof vorgesehen. Das ist der Grund, warum wir gehen müssen.“

Abschied vom Sedlhof in Großhausen fällt schwer - wie geht es weiter?

Viel Zeit zum Zurückblicken bleibt aktuell nicht, denn die Planungen für den Umzug stehen an, wobei die Corona-Krise nicht gerade förderlich ist. Fay: „Wir können uns aktuell nicht wirklich absprechen und große Treffen sind natürlich nicht drin. Wir arbeiten aber daran, wie es nun weitergeht.“ Ob es für die Reit- und Turniergemeinschaft weitergehen wird, hängt laut Fay von der Jahreshauptversammlung ab, die eigentlich im Frühjahr hätte stattfinden sollen. „Die wird vermutlich im Herbst nachgeholt. Das ist ein Meilenstein, denn dann wird entschieden, ob und wie es weitergehen kann. Aktuell kann ich keine Prognosen abgeben.“

Derweil läuft der Betrieb auf dem Sedlhof weiter, wobei bereits jetzt einige Gebäude leer stehen, weil die ersten Mitglieder mit ihren Pferden die Ställe verlassen haben. Carolin Fay erklärt: „Es gibt gewisse Auflagen, doch Corona ändert jetzt nicht allzu viel, zumal durch die Auszüge mehr Platz vorhanden ist.“ Ausreiten in der Halle und die Versorgung der Pferde laufen ganz normal weiter: „Die Bewegung ist für die Pferde grundlegend, allerdings gibt es auch hier Einschränkungen.“ Bis Mai 2021 ist zwar noch Zeit, dennoch wollen die Holzburger nicht in Zeitnot kommen. Seit 1987, dem Jahr, in dem sich der Verein in Großhausen niedergelassen hat, hat sich viel angesammelt. „Wir hatten eigentlich einen Hofverkauf geplant, daraus wird erst einmal nichts. Wir gehen Schritt für Schritt vor.“ Ob die Holzburger an einem anderen Ort dann im kommenden Jahr ein neues Zuhause finden, ist fraglich. Fay: „In der Nähe gibt es nur kleinere Höfe, aber die reichen nicht aus. Allzu weit fahren, kommt für viele auch nicht infrage.“ Der Idealfall wäre ein Hof mit einem privaten Stallbetreiber, wie die 28-Jährige erklärt: „Da wir viel Zeit in die Ställe investiert haben, sind andere Sachen zu kurz gekommen. Diese Lösung wäre optimal.“

25 Boxen hat der Verein auf dem Sedlhof, bis 2021 müssen diese geräumt sein. Für die Pferde ist der Umzug laut Fay weniger ein Problem, schwieriger ist es für die Mitglieder.

