00:04 Uhr

SG Hollenbach/Petersdorf mit knappem Erfolg Lokalsport

Einen Schritt schneller war in dieser Szene der zweifache Thierhauptener Torschütze Luis Tyroller (links), die Klingener Theo Burkhart und dahinter Elias Stegmann kommen zu spät. Am Ende siegte die B-Jugend aus Thierhaupten mit 4:1. <b>Foto: Josef Abt</b>

A-Junioren setzen sich in temporeicher Partie 4:3 durch. Kühbacher hadern mit Unentschieden

Aichach-Friedberg Während die A- Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf einen knappen Sieg feierten, musste die Kühbacher U19 spät zwei Punkte abgeben.

SG Hollenbach/Petersdorf

A-Junioren Ein temporeiches und unterhaltsames A-Junioren-Kreisligaspiel lieferten sich die SG Hollenbach/Petersdorf und die JFG Lech-Schmutter. Am Ende behielt die heimische SG mit 4:3 knapp aber durchaus verdient die Oberhand. Beide Teams präsentierten sich in der Offensive recht gefährlich, in ihren Abwehrreihen dagegen recht anfällig. Dies führte zu vielen packenden Strafraumszenen mit vielen Tormöglichkeiten. Dennoch dauerte es bis zur 40. Minute bis zum ersten Torjubel. Franz Blumschein hatte die Platzherren in Führung geschossen, doch Lech-Schmutter glich drei Minuten später schon wieder aus. Auch der neuerliche Vorsprung durch Marco Buchner (59.) hielt nicht lange, vier Minuten später traf die JFG zum 2:2. Als Philipp Held (65.) und abermals Buchner (66.) per Doppelschlag die Führung auf 4:2 ausbauten, sah es nach einer sorgenfreien Schlussphase für das Team von Trainer Marco Richter aus. Doch mit dem Anschlusstreffer zum 3:4 durch einen strittigen Foulelfmeter stellten die Gäste die Spannung wieder her. Den knappen Vorsprung indes konnten die Gastgeber letztlich über die verbleibenden zehn Schlussminuten retten. Einen etwas unrühmlichen Ausklang fand die hochanständige Partie mit der Roten Karte für einen Gästespieler, die unmittelbar nach dem Schlusspfiff erfolgte. (mika)

TSV Kühbach

A-Junioren In einem spannenden und abwechslungsreichen Spiel konnte die Kühbacher A-Jugend auf der heimischen Sportanlage dem bisherigen Tabellenführer TSV Mei- tingen beim 2:2 mindestens einen wichtigen Punkt abknöpfen. Die Kühbacher Jugendlichen kamen in dieser Partie nur recht schwer in die Gänge. Mit zunehmender Spieldauer lief es besser für die Platzherren, und nach zwei Aluminiumtreffern gelang kurz vor der Pause die verdiente Führung, die der stark aufspielende Moritz Aidelsburger erzielte. Auch nach Wiederanpfiff taten sich die Platzherren recht schwer, und nach einem Rempler von Meitingens Florian Sentpaul hatte Kühbachs Innenverteidiger Bastian Thumm das Nachsehen, und es stand 1:1. Auch Kühbachs Torwart Fabian Bauch konnte nicht mehr parieren. Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Michael Felber gelang die erneute Kühbacher Führung. Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Kühbacher Spielern die Kräfte, und in der 75. Minute musste man äußerst unglücklich den 2:2-Endstand hinnehmen.

D-Junioren Auch in ihrem zweiten Pflichtspiel konnte die D-Jugend einen klaren 6:2-Erfolg gegen den FC Ehekirchen verbuchen. Nach einer sehr starken ersten Halbzeit stand es bereits 4:0 für die Kühbacher Buben. An Ende hieß es 6:2 für den TSV. Die Kühbacher Torschützen waren Felix Legener mit drei Treffern, Felix Guisinde mit zwei Toren und Magdalena Weber. (möd-)

E-Jugend TSV – TSV Aindling 1:2

Tor Fabian Schrittenlocher

F-Jugend TSV – TSV Pöttmes 4:2

Tore Elias Seidel (2), David Mair (2)

Themen Folgen