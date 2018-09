13:08 Uhr

Sandra Hopfensitz klettert an die Spitze Lokalsport

Nicht nur an der Kletterwand ist Sandra Hopfensitz erfolgreich: Die 15-Jährige gewann die Wahl zum AN-Sportler der Monate Juli und August.

15-Jährige sammelt bei Abstimmung zum Sportler der Monate Juli und August die meisten Stimmen.

Sandra Hopfensitz klettert an die Spitze: Die 15-jährige Klettersportlerin von der Aichacher Sektion des Deutschen Alpenverein (DAV) setzte sich bei der Abstimmung zum AN-Sportler der Monate Juli und August mit einem sicheren Vorsprung gegen die Schwimmerin Lena Schweiger und die Tennisspielerin Manuela Schmidt durch.

Schon bei dem Zwischenstand am Montagabend lag die Freienriederin (Gemeinde Eurasburg) vorne. Am Donnerstag freute sich Hopfensitz dann sehr über ihren Sieg. Für die vielen Stimmen hat sie ordentlich Werbung gemacht, wie sie erzählt.

Im Juli feierte die Klettersportlerin ihren größten Erfolg. Hopfensitz wurde beim Deutschen Jugendcup in der Disziplin Speed in ihrer Altersklasse Zweite. Der 15-Jährigen fehlte am Ende nur eine Sekunde zum Sieg bei dem bundesweiten Wettbewerb. Mit 67 Prozent der Gesamtstimmen setzte sie sich nun bei der AN-Sportlerwahl durch. Schwimmerin Lena Schweiger kam auf 29 Prozent und Tennisspielerin Manuela Schmidt auf vier Prozent.

Hopfensitz sammelt die meisten Klicks

Auf allen drei gleichberechtigten Abstimmungskanälen (Telefon, SMS und Internet) hatte Hopfensitz letztlich die Nase vorn. Vor allem bei der SMS-Abstimmung sammelte die 15-Jährige fleißig Stimmen und kam auf 75 Prozent. Zudem stimmten auch knapp über die Hälfte aller Anrufer für die Klettersportlerin.

Deutlich sah das Ergebnis auch bei der Abstimmung im Internet aus. Hier lag Hopfensitz am Ende mit 68 Prozent vor Lena Schweiger aus Rehling, die schon mehrfach bei der Bayerischen Meisterschaft aufs Podest schwamm. Die Dritte im Bunde der Kandidatinnen, Tennisspielerin Manuela Schmidt aus Pöttmes, sicherte sich zuletzt bei den Kreismeisterschaften den Titel bei den Damen 40.

Durch den Sieg bei der aktuellen Abstimmung für die Monate Juli und August ist Sandra Hopfensitz nach Iva Vlahinic (Januar), Wolfgang Fritz (Februar), Mikael Golling (März und April), Celina Stadlmair (Mai) und Alexander Leischner (Juni) als sechster Sportler für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2018 nominiert. (lot)

