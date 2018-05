vor 21 Min.

Teuber erneut deutscher Meister Lokalsport

Paracycler aus Odelzhausen bleibt im Zeitfahren das Maß aller Dinge.

Im Rahmen der „Cologne Classics“ nahm der Odelzhauser Radrennfahrer Michael Teuber, der für den BSV München an den Start geht, bereits zum 22. Mal bei deutschen Meisterschaften teil. Im Einzelzeitfahren holte er sich den Sieg beim Paracycling und auch beim Straßenrennen stand er auf dem Treppchen. Ein weitgehend flacher und somit schneller, aber auch windausgesetzter Kurs war zu bewältigen. Zeitfahr-Paralympicssieger und Titelverteidiger Michael Teuber durchfuhr den 20 Kilometer langen Kurs in einer Zeit von 29:18 Minuten (Schnitt 41 Stundenkilometer). Zweiter wurde Matthias Schindler aus Nürnberg mit 47 Sekunden Rückstand.

Das Straßenrennen führte 20 Runden über einen flachen, 2,2 Kilometer langen Rundkurs. Aufgrund der geringen Streckenschwierigkeiten kam es zu keiner Selektion, sodass alles auf einen Zielsprint hinauslief. Diesen gewann der Berliner C1-Straßenweltmeister Pierre Senska vor Erich Winkler aus Landshut. Teuber rollte als Dritter durchs Ziel. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und freue mich über die erfolgreiche Titelverteidigung im Einzelzeitfahren. Im Straßenrennen haben wir als bayerisches Team den Weltmeister attackiert, aber er ist im Sprint so stark, dass wir am Ende nichts entgegenzusetzen hatten.“

Der 40-jährige Teuber dominiert in seiner Klasse seit Jahren insbesondere das Zeitfahren. Auch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro holte er sich die Goldmedaille. Im vergangenen Jahr gewann er auch den Gesamtweltcup. (AN)

