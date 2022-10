Affing

vor 32 Min.

Paukenschlag beim FC Affing: Al-Jajeh schmeißt nach Talfahrt hin

Plus Die sportliche Talfahrt des FC Affing hat nun Konsequenzen. Marc Abdu-Al Jajeh ist nicht mehr Trainer beim FCA. Wie es beim kriselnden Klub jetzt weitergeht.

Von Sebastian Richly

Gerade einmal zwei Punkte haben die Fußballer des FC Affing in zehn Spielen in dieser Saison in der Bezirksliga Nord gesammelt. Das rettende Ufer liegt schon früh in weiter Ferne. Das hat nun Konsequenzen. Marc-Abdu Al-Jajeh ist nicht mehr Trainer des FCA. Wie es beim kriselnden Klub jetzt weitergeht und wie Abteilungsleiter Martin Wendland die Situation einschätzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

