Fußball-A-Klasse

12:57 Uhr

Kein Sieger im Verfolgerduell: TSV Aindling II zieht weiter davon

Plus Da in der A-Klasse Ost sich die Verfolger die Punkte teilen, marschiert der TSV Aindling II Richtung Titel. Der FC Laimering schlägt in letzter Minute zu.

Von Reinhold Rummel

In den A-Klassen der Fußballer war am Wochenende einiges los. Vor allem die Torjäger zeigten sich gut gelaunt. Beim SV Obergriesbach war Noah Schönleben gleich dreimal erfolgreich. Beim TSV Rehling traf der neue Co-Trainer ebenfalls dreifach. Keinen Sieger gab es im spannenden Verfolgerduell in der Oststaffel zwischen dem TSV Sielenbach und dem BC Rinnenthal II.

A-Klasse Aichach: Kantersieg für SV Obergriesbach

FC Gerolsbach II – SV Obergriesbach 0:5

