Fußball-Bayernliga

vor 17 Min.

Blick geht nach vorn: So fit ist der FC Pipinsried vor dem Ligastart

Kevin Gutia (oben im Testspiel gegen den TSV Aindling) und der FC Pipinsried starten am Samstag in die Restsaison.

Plus Der FC Pipinsried startet in die Restsaison der Fußball-Bayernliga. Wie Trainer Martin Weng die Vorbereitung bewertet und was für den Dorfklub noch möglich ist.

Von Sebastian Richly

Während die meisten heimischen Fußballmannschaften gerade erst mit der Vorbereitung begonnen haben, steht für den FC Pipinsried am Samstag bereits das erste Punktspiel an. Beim Bayernligisten gab es in der Winterpause personelle Veränderungen. Wir blicken auf das Auftaktprogramm und wagen eine Prognose für den Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland.

Vorbereitung Seit Ende Januar bereitete sich der FC Pipinsried intensiv auf die Restrunde vor. "Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Jungs haben gut mitgezogen", so Trainer Martin Weng, der vor allem das Trainingslager auf Mallorca hervorhebt: „Das war gerade für den neuen wichtig, aber insgesamt gut, weil wir uns auch neben dem Platz besser kennenlernen konnten." Verletzungen gab es dabei keine, weshalb der Coach optimistisch ist.

