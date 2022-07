Fußball-Bezirksliga

Aindling muss in Neuburg hellwach sein – von Anfang an

Plus Fußball-Bezirksliga: Diese Marschroute verordnet Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch seiner Mannschaft vor dem Saison-Eröffnungsspiel am Freitagabend bei Absteiger VfR Neuburg.

Von Johann Eibl

Christian Adrianowytsch braucht nicht lange nachzusinnen, wenn er die Marschroute für den Saisonstart in der Bezirksliga Nord am Freitag um 18.45 Uhr beim VfR Neuburg beschreiben soll: „Da müssen wir von Anfang an hellwach sein.“ Als Trainer des TSV Aindling weiß er vor dem offiziellen Eröffnungsspiel nur zu gut, welche Auswirkungen ein missratener Auftakt haben kann, für das Team ebenso wie für das Umfeld. Vor einem Jahr dauerte es einige Zeit, bis die Mannschaft wieder richtig in die Spur fand, ehe sie eine große Aufholjagd startete. Dass sich so was nicht in jeder Saison quasi auf Knopfdruck wiederholen lässt, das steht außer Frage.

