Fußball-Bezirksliga

21.03.2022

So bleibt Hollenbach an der Spitze

Die Hollenbacher Fußballer hatten beim Derby in Pöttmes gleich fünf Mal Grund zum Jubeln.

Plus Der Tabellenführer setzt sich beim TSV Pöttmes deutlich mit 5:1 durch. Ersatzmann und Ex-Pöttmeser Simon Fischer schlägt bei seinem kurzen Auftritt zweimal zu.

Von Johann Eibl

Im Stil eines echten Spitzenreiters sind die Fußballer des TSV Hollenbach in die Frühjahrsrunde 2022 gestartet. Beim Nachbarn in Pöttmes waren sie am Sonntag mit 5:1 Toren erfolgreich und behaupteten sich damit auf Platz eins der Bezirksliga Nord.

