Ende des Märchens: Torjäger Sebastian Kinzel hört in Obergriesbach auf

Paukenschlag beim SV Obergriesbach. Für Spielertrainer Sebastian Kinzel ist am Saisonende Schluss. Es gibt weitere schlechte Nachrichten für den A-Klassisten.

Schlechte Nachrichten für die Fußballer des SV Obergriesbach. Der A-Klassist verliert mit Sebastian Kinzel im Sommer nicht nur seinen Spielertrainer, sondern auch seinen Torjäger. Co-Trainer Niklas Augart hört auf eigenen Wunsch schon jetzt auf.

Erst 2018 kehrte der Torjäger überraschend zu Obergriesbach zurück

Kinzel legt aus privaten Gründen sein Traineramt nieder. „Beide Abgänge sind für den SVO ein sehr großer Verlust. Sebastian und Niklas haben bisher immer eine hervorragende Leistung abgeliefert“, so SVO-Vorsitzender Stefan Asam, der ergänzt: „Zu diesem späten Zeitpunkt ist die Trainersuche nicht einfach. Dennoch sind wir zuversichtlich.“

Kinzel kehrte 2018 zu seinem Heimatverein zurück. Überraschend, denn für den FC Affing, den TSV Gersthofen, den BC Aichach, den 1. FC Nürnberg II und den TSV Rain war er höherklassig, sogar in der Regionalliga, aktiv. Nach Stationen beim BC Adelzhausen und TSV Pöttmes ging es zurück auf Obergriesbachs Höhen. Damals half er auf dem Platz, den Aufstieg in die A-Klasse perfekt zu machen. Nach der Saison übernahm der heute 33-Jährige als spielender Coach und führte den SVO als Aufsteiger auf Platz zwei. In der Relegation verpasste Obergriesbach knapp den Durchmarsch in die Kreisklasse. Auch in der abgelaufenen Saison lief der SVO auf Platz zwei ein. Aktuell liegen Kinzel und Co. auf Platz vier, haben aber noch alle Chancen auf den Aufstieg. In den vergangenen beiden Spielzeiten netzte Kinzel jeweils mehr als 30 Mal ein. In dieser Saison führt er die Torjägerliste mit 22 Treffern ebenfalls an.

Ob Kinzel wo anders weitermacht, weiß sein Verein nicht

Im Sommer wird das Märchen zu Ende gehen, der verlorene Sohn macht Schluss bei seinem Heimatverein. Wer ihm nachfolgen wird, steht noch nicht fest. Auch ob der frühere Bayernliga-Torschützenkönig, nochmals auf den Platz zurückkehren wird, ist nicht auszuschließen. Stefan Asam bestätigt: "Wir wissen nur, dass Sebastian bei uns aufhört. Ob er woanders weitermacht, ist uns nicht bekannt. Das ist seine Entscheidung. Für uns geht es jetzt darum, einen Nachfolger zu finden."