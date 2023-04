Petersdorf stoppt die Siegesserie des SC Griesbeckerzell

Plus Weil der SC Griesbeckerzell nach zehn Siegen am Stück beim SSV schwächelt und mit einem torlosen Remis begnügen muss, reicht Rinnenthal ein knapper 2:1-Sieg in Rennertshofen, um an die Spitze zurückzukehren.

Die geradezu unglaubliche Serie des SC Griesbeckerzell hat ein Ende. Nach zehn Siegen am Stück musste sich der Ex-Spitzenreiter der Kreisliga Ost mit einem torlosen Remis begnügen. Rinnenthal nutzte die Zeller Schwäche aus und kehrte an die Tabellenspitze zurück. Friedberg holte nur einen Punkt.

Petersdorf – Griesbeckerzell 0:0

Die Toppartie des 21. Spieltages bot den 300 Besuchern auf der Anlage des SSV Alsmoos-Petersdorf bei Wind und niedrigen Temperaturen keine fußballerischen Leckerbissen. Kurz vor Schluss hätte Sebastian Kinzel die Entscheidung für die Gäste herbeiführen können, doch er traf nur das Außennetz. So kam es zu der Punkteteilung, die beide Seiten als gerecht bewerteten. Zum ersten Mal in dieser Saison verpassten die Zeller damit einen dreifachen Punktgewinn in einem Auswärtsspiel. Björn Wohlrab, früher vor der Abwehr zuhause, agierte als Sturmspitze im SSV-Team, weil er nach dem zweiten Abgang von Stefan Simonovic der Meinung ist, dass er damit seiner Mannschaft am meisten helfen kann. Der Spielertrainer stellte zwei Aspekte heraus: „Heute war die Einstellung von der Nummer eins bis 15 sehr gut. Wir können mit dem Punkt leben. Kinzel hat zweimal gegen uns kein Tor gemacht, ich denke, das spricht auch für unsere Mannschaft.“ Matthias Kefer, sein Kollege auf der Seite von Griesbeckerzell, trauerte den Chancen nach, die bereits vor der Pause vergeben wurden: „Wir hätten 2:0 oder 3:0 führen können. Wir müssen mit dem Punkt leben, wir hätten auch gewinnen können.“ Dabei hatte er beispielsweise jene Szene im Sinn, als Christoph Sturm mit einem Querpass Kinzel einen Treffer hätte ermöglichen können. (jeb)

Rennertshofen – Rinnenthal 1:2

Den Ausrutscher von Zell nutzte der BCR am Sonntag mit einem 2:1 Auswärtssieg in Rennertshofen, um wieder die Tabellenführung zu übernehmen. Rinnenthal übernahm nach einer anfänglichem Abtastphase das Kommando. In der 21. Minute verlängerte Elias Bradl eine Freistoßflanke von der rechten Seite – getreten vom überragenden Mann der Partie, Maxi Merwald – zur 1:0-Führung. Nur fünf Minuten später erkämpfte sich Steven Holzapfel am rechten Strafraumeck den Ball und passte mustergültig auf Marco Surauer, der eiskalt zum 2:0 einschob. In der Folgezeit beherrschte der BCR das Geschehen, ohne große Chancen der Heimelf zuzulassen. Die zweite Halbzeit begann für Rinnenthal, denkbar ungünstig. Nach einem unnötigen Ballverlust an der Mittellinie, schaltete Rennertshofens Kruber am schnellsten und ließ Keeper Manuel Ostermair Gehäuse keine Chance. In der Folgezeit versuchte der BCR, mit Kontern die Entscheidung herbeizuführen, war im Abschluss aber zu überhastet. Sowohl Bradl, als auch Friedl und die eingewechselten Fesenmayr und Reggel konnten die teils klaren Chancen nicht verwerten. Der FC Rennertshofen hatte bei zwei Eckbällen jeweils gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Aber mit Glück und Geschick, konnte die Merwald/Söllner-Elf den knappen Vorsprung über die Zeit retten. (lint)

TSV Friedberg – Echsheim 1:1

Nach zuletzt vier Siegen in Folge kam der TSV Friedberg zu Hause gegen den Tabellenletzten SV Echsheim-Reicherstein nicht über ein Unentschieden hinaus. Echsheim hat nach dem überraschenden 4:0-Heimerfolg gegen den BC Aichach erneut einen Punkt im Abstiegskampf gut gemacht. In einem hitzigen Spiel mit 13 (!) Gelben Karten hatten vor allem die Gastgeber zu Beginn gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Zuerst scheiterte Sebastian Fritsch am Verteidiger auf der Linie, wenig später dann Christian Vogel aus fünf Metern am Torwart. In der 34. Minute gingen dann die Gäste in Führung. Nach einem Einwurf traf Bastian Baumgärtner sehenswert. Erst spät gelang dem TSV der Ausgleichstreffer. Als Christoph Sturm in der 88. Minute seine Mannschaft aufgrund einer Gelb-Roten Karte schwächte, mussten die Gäste die letzten Minuten in Unterzahl verteidigen. Doch Jonas Niemi machte in der 89. Minute nach einem Eckball per Kopf zumindest das 1:1. „Leider sind wir wie zuletzt des Öfteren wieder in Rückstand geraten. Heute wäre wesentlich mehr drin gewesen, da bin ich nicht zufrieden“, so Friedbergs Spielertrainer Rene Kunkel. (lost)

BC Aichach – TSV Pöttmes 4:4

Wildes Torspektakel im Spiel zwischen dem BC Aichach und dem TSV Pöttmes. Die Gäste aus Pöttmes gingen in der 18. Minute in Führung. Nach einem schönen Chipball über die Kette, kam der Ball zu Fabian Scharbatke, der ihn flach in die Mitte auf Louis Lustig legte – 0:1. Der BC Aichach lieferte schnell eine Antwort und machte nur drei Minuten später den Ausgleich durch Markus Winkler. Wieder drei Minuten später brachte Mersad Fakic den TSV Pöttmes mit einem direkten Freistoßtor erneut in Führung. Nach der Halbzeit drehte der BC Aichach auf und ging nach einem Doppelpack von Maximilian Schmuttermair in der 47. und 60. Minute und einem Tor von Thomas Fuchsberger in der 67. Minute mit 4:2 in Führung und galt zu diesem Zeitpunkt, nachdem Pöttmes Maximilian Mitterhuber in der 50. Minute auch noch die Ampelkarte sah, als fast schon sicherer Sieger. Doch der TSV Pöttmes blieb weiter dran und belohnte sich dafür. Nach einem Freistoß von Nikolaos Pitsias landete der Ball bei Johannes Brandner, der zum 3:4 einköpfte. In der Nachspielzeit dann noch das 4:4. Louis Lustig wurde im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Stefan Klink trat an, blieb eiskalt und verwandelte zum umjubelten Ausgleich. „Vor allem die erste Halbzeit war sehr gut von uns, in Halbzeit zwei haben wir etwas den Faden verloren. Insgesamt war es aber wichtig, dass wir dran geblieben sind und am Ende den Willen hatten, noch was mitzunehmen, so Coach Scharbatke, der selbst Ende der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. (lost)

Viel gejubelt wurde beim 4:4 zwischen dem BC Aichach und dem TSV Pöttmes. Hier sind es die Pöttmeser nach dem 1:2. Foto: Adrian Goldberg

Adelzhausen – Firnhaberau 3:0

Weiterhin ungeschlagen im neuen Jahr blieb der BC Adelzhausen auch im Heimspiel gegen den TSV Firnhaberau. Nach 25 Minuten brachte Patrick Schuch die Gastgeber mir einem schönen Schlenzer in die linke Ecke in Führung. Nur zwei Minuten später gelang dem BC Adelzhausen der zweite Schlag. Michael Albustin baute mit einem schönen Distanzschuss die Führung aus. In Halbzeit zwei machte dann der eingewechselte Christoph Mahl den Deckel endgültig drauf. Nach einer Ecke köpfte er zum 3:0 ein. „Absolut verdienter Sieg heute. Wir haben die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Wir haben jetzt nach der Winterpause 10 Punkte aus vier Spielen geholt, damit bin ich natürlich zufrieden“, lobte Trainer Jürgen Lichtenstern seine Mannschaft. (lost)

Patrick Schuch brachte Adelzhausen in Führung. Foto: Reinhold Rummel

Joshofen – Inchenhofen 4:0

Einen am Ende auch in dieser Höhe verdienten 4:0 Heimsieg feierte die SpVgg. Die Partie war in der ersten Halbzeit insbesondere von einem nervösen Beginn der Heimelf und vom hohen Anlaufen der Gäste geprägt, welches jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte. Dennoch hatten die Gäste die erste gute Chance des Spiels, wobei der Pfosten den Rückstand für die SpVgg verhinderte (24.). Elf Minuten später war es dann der Gastgeber, der nach Vorarbeit von Coach Jonas Zeller durch Johannes Boeck in Führung ging. In der zweiten Hälfte drehte die SpVgg richtig auf. In der 56. Minute trug sich Co-Trainer Robert Zisler in die Liste der Torschützen ein, als er nach perfekter Vorlage von Zeller auf 2:0 stellte. Kurz darauf ließen Fabian Fetsch, Anton Mayer und Baptist Böhm mit einem fulminanten Lattentreffen beste Chancen aus. Besser machte es erneut Zisler, der nach Vorlage von Fabian Fetsch das 3:0 erzielte (60.). Zehn Minuten später besorgte der gerade eingewechselte Benedikt Burghart mit seinem ersten Ballkontakt nach einer Ecke von Johann Guppenberger den Endstand. (AZ)

Oberbernbach – Dasing abges.

Das Spiel ist wegen schlechter Platzbedingungen vom SCO bereits am Samstag abgesagt worden. (AZ)