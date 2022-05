Sensation vor Augen: Macht Dasing die Sensation perfekt?

Dem TSV Dasing fehlt noch ein Sieg zur Relegation. Der BC Aichach und der Griesbeckerzell lauern auf einen Fehler. Wie Dasing mit dem Druck umgeht.

Es sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. In der Kreisliga Ost spitzt sich der Kampf um den Relegationsplatz zum Saisonfinale zu. Mit dem TSV Dasing (62), dem BC Aichach (61) und dem SC Griesbeckerzell (60) kämpft ein Trio aus dem Wittelsbacher Land um Platz zwei.

Für TSV Coach Jürgen Schmid, der am Saisonende seine langjährige Trainerlaufbahn beenden wird, eine riesen Sache. „Nicht nur für mich, sondern auch für mein Team, jetzt gilt es einfach noch einmal den Fokus auf das Wesentliche zu richten.“ Stolz ist der Dasinger Coach vor allem auf seine junge Mannschaft. „Egal wie der Tag ausgeht, es ist eine tolle Saison für alle, die hier mitgewirkt haben“, so der 57-Jährige. Dass er mit seiner Truppe am letzten Spieltag noch selbst den zweiten Platz erreichen kann, „daran haben wir alle geglaubt“. Zumal neben Team auch die zweite Garnitur bis hin zur A-Jugend wöchentlich Unterstützung leisteten. Deshalb will man sich nun diese große Chance nicht mehr nehmen lassen. Schmid hat sein Team in der abschließenden Mannschaftsbesprechung eindringlich gewarnt, den Gegner, den SC Mühlried, nicht zu unterschätzen. „Spiele gegen Mühlried sind immer unbequem und eine schwere Aufgabe.“ Das Hinspiel entschied der TSV mit 2:0 für sich.

Sollten die Autobahner nicht gewinnen, wird der Blick sicher nach Schlusspfiff auf die anderen Plätze gehen. Der SC Griesbeckerzell empfängt ab 14 Uhr zu Hause die DJK Langenmosen. Die Zeller haben allerdings die schlechtesten Karten. Neben den Dasingern müsste auch noch der BC Aichach patzen, der seinerseits auswärts bei der abstiegsgefährdeten TSG Untermaxfeld ran muss. (r.r)