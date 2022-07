Fußball-Landesliga

25.07.2022

Der TSV Hollenbach hält hinten dicht und trifft vorne zwei mal

Plus Der Aufsteiger feiert beim 2:0 in Erkheim seinen ersten Auswärtssieg in dieser Landesliga-Saison und kann mit der Zwischenbilanz von sechs Punkten aus drei Partien mehr als zufrieden sein.

Von Johann Eibl

Als Aufsteiger – So hatten es sich die Fußballer des TSV Hollenbach vorgenommen – sollte man in erster Linie zuhause punkten. Das muss aber längst nicht bedeuten, dass man auswärts die Zähler dem Gegner überlässt. Am Sonntag setzte sich der Meister der Bezirksliga Nord beim TV Erkheim mit 2:0 Toren und darf nach drei Partie in der Landesliga mit sechs Punkten mehr als zufrieden sein.

