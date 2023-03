Trotz Führung: Hollenbach verliert erneut, zeigt aber Sportsgeist

Plus Der TSV Hollenbach unterliegt dem TSV Gilching am Ende deutlich zu hoch mit 1:4. Der Aufsteiger ist über weite Strecken auf Augenhöhe und zeigt Fair Play.

Mit 1:4 mussten sich die Fußballer des TSV Hollenbach TSV Gilching geschlagen geben. Dabei begann es diesmal für den Aufsteiger sehr gut, am Ende reichte es aber wieder nicht für ein Erfolgserlebnis, aus mehreren Gründen. Die Gastgeber zeigten dennoch eine gute Leistung und großen Sportsgeist.