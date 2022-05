Fußball-Nachlese

18:00 Uhr

Mit Video: Hollenbach feiert nach Meisterschaft einfach weiter

Plus Hollenbachs Christoph Burkhard berichtet von Feiernden in seinem Garten. Auch in Oberbernbach knallen die Korken. Der Spielertrainer muss danach ins Krankenhaus.

Von Sebastian Richly

Gleich mehrfach gab es auf den heimischen Fußballplätzen am Wochenende etwas zu jubeln. Nicht nur Punkte, sondern gleich ganze Meisterschaften. Besonders wild ging es beim TSV Hollenbach zu. Warum sich Oberbernbachs Spielertrainer Bashar Broo am Tag nach dem Titel ins Krankenhaus begeben musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

