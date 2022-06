Fußball-Regionalliga

Im Pipinsrieder Kader fehlen für die neue Saison noch drei Spieler

Mit 23 Spielern, darunter drei Torhütern, würde der FC Pipinsried gerne in die neue Saison in der Fußball-Regionalliga gehen. Die Vorbereitung hat bereits begonnen. Auf unserem Bild hört die Mannschaft gespannt den Worten von Co-Trainer Miljan Prijovic zu.

Plus Die Vorbereitung für die Fußball-Regionalliga hat begonnen und der Umbruch im Kader des FC Pipinsried fällt wieder enorm aus. Das sagen die Spieler bei der Vorstellung.

Von Johann Eibl

Keine Fußballmannschaft spielt in der Region in einer höheren Klasse als der FC Pipinsried. Weil die neue Runde in der Regionalliga Bayern bereits am 14. Juli loslegt, sind die Kicker aus dem Dachauer Hinterland schon in die Vorbereitung gestartet, früher als nahezu alle anderen Vereine in der Umgebung.

