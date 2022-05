Fußball-Relegation

30.05.2022

Die Pleite ist nach 0:5-Schlappe für Aindling perfekt

Der Dachauer Torjäger Philipp Schmidt war auch am Sonntag von den Aindlinger Spielern nicht zu bremsen. Er brachte sein Team in der Relegationspartie früh in Führung.

Plus TSV Aindling blamiert sich in zwei Spielen in der Landesliga-Aufstiegsrunde gegen den ASV Dachau bis auf die Knochen. Auf das 0:3 z folgt ein Debakel bei den Oberbayern.

Von Johann Eibl

Kann sich jemand daran erinnern, wann sich die Fußballer des TSV Aindling zuletzt so unsäglich blamiert haben wie in dieser Aufstiegsrelegation? Unverbesserliche Optimisten hatten sich vor dem Gastspiel des TSV Aindling am Sonntag beim ASV Dachau mehr oder weniger ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ob dem TSV Aindling ein Wunder gelingen könnte. Nach der 0:3-Schlappe am vergangenen Donnerstag vor eigenem Publikum waren die Aussichten auf die Rückkehr in die Landesliga auf ein Minimum geschrumpft. Und es kam gestern noch schlimmer, viel schlimmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen