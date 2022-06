Fußball-Relegation

Torwart hält drei Mal: Inchenhofen gewinnt Elfmeter-Krimi

Plus Im Elfmeterschießen setzt sich der TSV Inchenhofen mit 3:2 gegen die TSG Untermaxfeld durch und kehrt in die Kreisliga zurück. Torhüter Andres Egger wird zum Helden.

Von Johann Eibl

Dieses erste Juni-Wochenende, das uns nun bevorsteht, wird in Inchenhofen geprägt sein von zahlreichen Feierlichkeiten. Denn am Donnerstagabend versetzten die TSV-Fußballer ihre Fans in einen wahren Freudentaumel, nachdem sie im Elfmeterschießen in der Relegation gegen die TSG Untermaxfeld mit 3:2 die Oberhand behielten. Damit kehrt die Mannschaft aus dem Wallfahrtsort nach einer Pause von 14 Jahren zurück in die Kreisliga. Der Verlierer, für den es runter geht in die Kreisklasse, darf ein wenig mit Fortuna hadern, denn er verzeichnete einen Kopfball an die Latte und einen Schuss an den rechten Pfosten.

