Spielabbruch der Relegationspartie zwischen Schiltberg und Rehling

Nach rund 40 Minuten steht es im Relegationsspiel in Aichach für die Fußball-Kreisklasse 1:1. Doch dann sorgt ein Wolkenbruch für einen unbespielbaren Platz.

Als die Relegationspartie zwischen dem TSV Schiltberg und dem TSV Rehling am Freitagabend angepfiffen wurde, da regnete es leicht. Nach einer halben Stunde wurde ein heftiger Regen daraus, verbunden mit einem Gewitter. Darum entschloss sich Schiedsrichter Stefan Heggenstaller vom FC Zell-Bruck dazu, bereits nach 42 Minuten zur Pause zu schreiten. Die dauerte länger als eine halbe Stunde, ehe die Entscheidung bekannt gegeben wurde: Spielabbruch.

Neuauflage der Begegnung am Dienstag in Aichach

Wie Reinhold Mießl vom Verband mitteilte, kommt es nun zu einer Neuauflage am Dienstag, 7. Juni, um 18.30 Uhr, ebenfalls auf der Anlage des BC Aichach. Die meisten der 627 zahlenden Zuschauer verließen schnell den Platz, auf ihm und daneben bildeten sich große Wasserpfützen oder richtige Rinnsale. Eine Fortsetzung der Partie wäre auch mit Blick auf die Gesundheit der Akteure nicht zu verantworten gewesen. Wenn der Rasen dermaßen durchweicht ist, könnte es zu Rutschpartien kommen, die das Risiko einer Verletzung enorm steigern würden.

Rehling geht in Führung und Robin Streit gleich aus

Das Ringen um einen Platz in der Kreisklasse verlief am Freitag einigermaßen offen, wenngleich die Überlegenheit der Schiltberger, die von zahlreichen Schlachtenbummlern angefeuert wurden, nicht zu übersehen war. Dennoch ging Rehling durch einen Kopfball von Marcus Illmer nach einem Freistoß in Führung. Schiltberg reagierte prompt und kam zwei Minuten später bereits durch den Torjäger vom Dienst, durch Robin Streit, zum Gleichstand. Dann aber war Feierabend.