Vor Relegation: So will Aindling zurück in die Landesliga

Nach der verpassten Meisterschaft startet der TSV Aindling am Donnerstag zuhause gegen den ASV Dachau in die Landesliga-Relegation.

Plus Der TSV Aindling empfängt am Donnerstag im Hinspiel der ersten Relegationsrunde den ASV Dachau. So ist die Stimmung nach der verpassten Meisterschaft.

Von Sebastian Richly

Zumindest bei Josef Kigle machte sich nach der verpassten Meisterschaft keine Enttäuschung breit. „Seit dem Schlusspfiff beschäftigen wir uns mit der Relegation“, so der Vorstand Spielbetrieb des TSV Aindling. Die Play-offs zur Landesliga starten am Donnerstag. Die Aindlinger bekommen es in der ersten Runde ab 16 Uhr mit dem ASV Dachau zu tun. So ist die Lage vor der Saisonverlängerung.

