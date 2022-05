Handball

06:00 Uhr

Aichacher bieten Favorit Paroli – der Star ist aber der Schiedsrichter

Plus Beim 29:29-Remis gegen den TSV Haunstetten II geraten die Aichacher Männer nie in Rückstand. Applaus gibt es auch für einen 81-Jährigen aus Diedorf.

Von Johann Eibl

In der Sechser-Gruppe, die einen Aufsteiger in die Handball-Landesliga ausspielt, sind die Handballer des TSV Aichach auf den letzten Platz zurückgefallen. In diesem Fall darf man freilich anmerken, dass der Blick auf die Tabelle nur einen Teil der Wahrheit liefert. Denn das 29:29 am Samstag gegen den TSV Haunstetten II, der das Klassement anführt und sich somit auf dem Weg in Richtung eine Klasse nach oben befindet, war ohne Frage das Produkt einer respektablen Leistung – defensiv wie offensiv.

