Handball

26.04.2022

Aufstiegsrunde: Die Aichacher Handball-Männer jubeln zum Auftakt

Plus Im ersten Spiel der Handball-Aufstiegsrunde siegen die Männer des TSV Aichach auch dank ihres Spielertrainers. Die Handball-Frauen beenden die Saison ohne Sieg.

Von Johann Eibl

Die Handballer des TSV Aichach sind vorzüglich in die Aufstiegsrunde der Bezirksoberliga gestartet. Am Samstag setzten sie sich in der Halle des TSV Schwabmünchen gegen den BHC Königsbrunn 09 mit 29:27 Toren durch. Die Brunnenstädter mussten für diese Partie ausweichen, weil ihre Halle anderweitig genutzt wurde. Die Gäste lagen bereits mit 9:14 hinten, zur Pause betrug der Abstand immerhin noch zwei Treffer. In der 38. Minute gingen die Aichacher erstmals in Führung, die gaben sie nachher auch nicht mehr ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

