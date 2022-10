Handball

06:00 Uhr

Endlich zuhause: Aichacher Handballer können Heimauftakt nicht erwarten

Oliver Huber (vorne) und die Handballer des TSV Aichach empfangen am Samstag den TSV Bobingen. Bei der Heimpremiere soll unbedingt ein Sieg her. Auch Aichachs Handballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel.

Plus Der erste Spieltag zuhause steht am Samstag für die Handballmannschaften des TSV Aichach an. So ist die Lage bei den Männern und Frauen aus der Paarstadt.

Die Saison hat für die heimischen Handballerinnen und Handballer gerade erst begonnen. Sowohl die Männer als auch die Frauen des TSV Aichach stehen bislang mit einer weißen Weste da. Am Samstag stehen die ersten beiden Heimspiele der noch jungen Spielzeit an. Auf die Bezirksoberliga-Männer wartet dabei ein erster Gradmesser.

