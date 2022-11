Handball: Aichach fehlt gegen Friedberg II der letzte Biss

Plus In der Handball-Bezirksoberliga spielt Aichach im Landkreisderby gegen Friedberg II zu ungeduldig und unkonzentriert. Zwei Spieler der Gastgeber prägen die Partie.

Der Spielertrainer der Aichacher Handballer, Stefan Knittl, war nach der Derbyniederlage gegen den TSV Friedberg II mehr als bedient. „Wir waren nie bereit, richtig in die Zweikämpfe zu gehen“, sagte er nach der 26:29-Auswärtspleite. Bis zum nächsten Spiel will er zusammen mit den Spielern überlegen, ob die Mannschaft komplett umgestellt werden muss.