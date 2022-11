Wegweisendes Duell: Aichacher Handballer empfangen Spitzenreiter

Auf die Handballer des TSV Aichach wartet eine Herkulesaufgabe. Reicht es für Thomas Bauer? Die Aichacherinnen wollen ihre makellose Bilanz ausbauen.

Auf die Handball-Männer des TSV Aichach wartet am Samstag eine Herkulesaufgabe. Es gibt ein weiteres Handicap. Die TSV-Frauen wollen die Spitze verteidigen.

Männer Am vergangenen Wochenende hatten die Aichacher Handballer spielfrei. Am Samstag steht ab 19.15 Uhr das Duell gegen den Spitzenreiter HSG Lauingen-Wittislingen. Die Gäste aus dem Kreis Dillingen führen mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen die Tabelle der Bezirksoberliga an. Mit 158:126 weist die HSG auch das beste Torverhältnis auf und steht deshalb in der Tabelle vor den punktgleichen Schwabmünchner. Von einer Außenseiterrolle seiner Mannschaft will Knittl aber nichts wissen: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Lauinger hat noch gegen keinen der oberen Mannschaften gespielt. Das ist keine schlechte Mannschaft, aber wir wollen trotzdem die Punkte holen.“ Ein Handicap haben die Paarstädter aber. Da der Gegner in der eigenen halle nicht auf Harz zurückgreifen kann, wird auch am Samstag ohne gespielt. „Das ist ein Nachteil für uns. Mit Harz hat man mehr Kontrolle, es gibt weniger Fehler und das Spiel wird schneller.





Da müssen wir uns umstellen“, so Knittl, der aber dennoch zuversichtlich in die Partie geht. Aber auch mit etwas Wut im Bauch, den in der vergangenen Aufstiegsrunde gab es zwei deutliche Pleiten gegen die TSG: „Wir haben einiges wiedergutzumachen in diesem Spiel und wollen das auch unbedingt zeigen.“ Personell kann der Coach fast aus den Vollen schöpfen. Torhüter Julian Böhm ist leicht angeschlagen, Tim Porterfield hat Leistenprobleme. Fraglich ist der Einsatz von Thomas Bauer, der wieder im Training ist. „Mal sehen, ob es schon reicht. Wir haben einen breiten Kader und sind gut gerüstet.“ Dennoch erwartet Knittl wieder eine bessere Abwehrleistung als vor zwei Wochen gegen Kissing. Gegen das Schlusslicht gab es zwar einen souveränen Sieg, allerdings auch 30 Gegentore. „Das sind gegen Kissing einfach zu viele. Am Samstag werden wir deutlich besser verteidigen müssen, um das Spiel gewinnen zu können.“

Aichach will sich oben festsetzen

Frauen Die TSV-Handballerinen bekommen es am Samstag ab 17.15 Uhr zuhause mit dem TSV Göggingen zu tun. Der Tabellenführer will seine Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen weiter aufbessern und so den Vorsprung an der Spitze vergrößern. Mit den Augsburgerinnen bekommt das Team von Trainer Lutz Augner mit einer Mannschaft zu tun, die aus drei Partien nur einen Erfolg holen konnte. Die Göggingerinnen haben erst 71 Tore geworfen, aber auch erst 80 kassiert. Die Favoritenrolle nehmen die Paarstädterinnen an. „Klar wollen wir den nächsten Sieg holen und uns da oben festsetzen“, gibt Trainer Lutz Augner die Marschroute vor. Der Coach warnt aber: „Personell sind wir nicht in Bestbesetzung und Göggingen ist besser, als es die Tabelle aussagt. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen.“