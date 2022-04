Mädchen für alles: Johann Breitsameter ist beim FC Igenhausen unverzichtbar

Beim FC Igenhausen engagiert sich Johann Breitsameter vielerorts – ein Ehrenamtler mit Leib und Seele. Was den 70-Jährigen antreibt.

Mädchen für alles: Mit diesen Worten lässt sich treffend beschreiben, welche Rolle Johann Breitsameter beim FC Igenhausen spielt. Dort übernimmt der 70-Jährige ungezählte Aufgaben. Offiziell fungiert er als Dritter Vorsitzender. Vor Jahren macht er als Funktionär mal eine Pause, damals passierte ihm ein schlimmes Malheur, als der gelernte Automechaniker in seiner beruflichen Tätigkeit als Kraftfahrer ausrutschte. Diagnose: Bruch eines Oberschenkelhalses.

2013 war das; es folgten eine Operation und anschließend eine Reha, während der Breitsameter Geburtstag hatte. Bei der Gelegenheit besuchten ihn zehn Freunde aus der Heimat. Und die hatten auch den Verein in der Gemeinde Hollenbach im Sinn. Das Geburtstagskind wurde bei dieser Feier von Markus Kastner gefragt, ob er nicht wieder im Vorstand tätig werden möchte. „Wenn die schon so weit herfahren“, meinte der Jubilar und sagte zu. Sein Markenzeichen ist der Hut, so erlebt man den Hans, wie sie den gebürtigen Igenhauser überall nennen, auf vielen Fußballplätzen, wenn er die Spiele des FCI verfolgt. In der Kabine ist er stets bemüht, dass die Spieler alles vorfinden, wie sie es sich wünschen. Auf dem Platz an der Inghauser Alm bessert er kleinere und größere Schwachstellen aus. Sein Engagement geht über das rein Sportliche hinaus. Wenn ein FCI-Kicker unter die Bauherren geht, dann hilft Breitsameter auch dort für einige Tage aus. Gründungsmitglied des Vereins nennt er sich nicht, aber nachdem der Klub im Sommer 1970 aus der Taufe gehoben worden war, dauerte es nicht lange, bis er zum Kreis der Mitglieder zählte. Es gab mal eine Zeit, als Breitsameter nicht in Igenhausen lebte. Das konnte ihn aber nicht davon abhalten, dass er dennoch regelmäßig vorbeikam, um seine gewohnten Arbeiten zu verrichten.

Ehrenamt: Johann Breitsameter lebt den FC Igenhausen

Früher hat er auch selber Fußball gespielt. Wenn er auf die damaligen Zeiten zu sprechen kommt, leuchten seine Augen vor Freude. Was der Rentner heute vermisst, das ist der Gesang im Kreis der Mannschaft. Also stimmt er bisweilen selber ein Lied an, etwa „Blau und Weiß“. Hier haben sich die Zeiten deutlich verändert: „Die Jungen können heute nicht mehr singen.“ Und sie haben ganz andere Interesse als die Generationen vor ihnen. Gelegentlich, so circa 16-mal im Jahr, besucht der Hans ein Vereinsmitglied, dem er zum Geburtstag gratuliert, etwa in Sielenbach oder Petersdorf. Die Feiern fallen bei der Gelegenheit schon mal länger aus. „Die Leute freuen sich“, sagt er dazu. Stephanie Kastner, die Frau des Vorsitzenden und 2. Schriftführerin, stellte diesem Mann, der so viele Stunden im Ehrenamt leistet, ein erstklassiges Zeugnis aus: „Wenn ein Arbeitsdienst angesetzt wird, ist der Hans der erste und der letzte. Auch beim Ausrichten der Vereinsfeste können wir auf ihn zählen.“

Hin und wieder muss Breitsameter einen anderen Part übernehmen. „Wenn die Leute nicht spuren“, dann spricht er erste Worte: „Da sage ich den Leuten schon: So geht es nicht weiter.“ Aufhören ist für ihn auch am Beginn des achten Lebensjahrzehnts kein Thema: „Solange der Trainer da ist, muss ich das machen. Eugenio Paci sagt: Du bist eine tragende Säule.“ Bei den Schützen, die im gleichen Gebäude zuhause sind, fungiert er als Fahnenbegleiter. Früher stand er selbst am Schießstand. Wenn unter der Woche ein Feuerwehrkamerad beerdigt wird, rückt er mit aus, obwohl er den Floriansjüngern nicht angehört.

