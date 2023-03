Laufsport

vor 19 Min.

Prominente Namen starten bei Aichacher Laufmeisterschaft

Am Sonntag findet in Aichach der Wittelsbacher Straßenlauf statt. Dann sind auch wieder die besten Läuferinnen und Läufer Bayerns am Start.

Plus Bereits zum dritten Mal messen sich am Sonntag die schnellsten Straßenläuferinnen und Straßenläufer in Aichach. In diesem Jahr ist das Teilnehmerfeld namhaft.

Von Horst Kramer Artikel anhören Shape

Aichach ist offenbar ein gutes Pflaster für den Laufsport. Am Sonntag werden ab 10.30 Uhr wieder einmal Bayerns schnellste Straßenläuferinnen und Straßenläufer gekürt, wie zuletzt im Juli 2022 oder im Mai 2019.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .