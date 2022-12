Leichtathletik

Besondere Ehrung für Weitspringerin Johanna Konrad aus Adelzhausen

Plus Johanna Konrad wird beim "Bayern Star" der Leichtathleten mit einem Nymphenburger Porzellan-Löwen ausgezeichnet. Welche Stars der Szene sie in Nürnberg trifft.

Von Horst Kramer

Normalerweise kennt man sie in Sportkleidung: Johanna Konrad, die 17-jährige Leichtathletik-Hoffnung des Wittelsbacher Lands, die 2022 bei den bayerischen, süddeutschen und deutschen U18-Meisterschaften einen kompletten Medaillensatz im Weitsprung gewonnen hatte. Gold gab es in Erding bei den bayerischen Titelkämpfen (5,75 Meter), Bronze in Ulm bei den deutschen (5,81 Meter) sowie Silber bei den süddeutschen Meisterschaften in Ludwigshafen (5,59 Meter). Nun wurde die Adelzhauserin für ihre Leistungen ausgezeichnet.

