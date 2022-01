6000 Kilometer in einem Jahr: Warum tut sich Viktor Reger diese Qual an?

Plus Viktor Reger verbringt im vergangenen Jahr 26 Tage auf der Strecke. Von Motivationsproblemen, neuen Freiheiten und einem ungewöhnlichen Vorsatz für 2022.

Weniger laufen – das ist der ungewöhnliche Vorsatz von Viktor Reger für das Jahr 2022. Zugegeben: Im vergangenen Jahr hat der 41-Jährige 6000 Kilometer joggend zurückgelegt. Bis auf einen Tag lief der Oberbernbacher jeden Tag mindestens zehn Kilometer – oft ging es mehrmals auf die Strecke. Die Bilanz: In 437 Einheiten absolvierte Reger mehr als 50.000 Höhenmeter, 623 Stunden und 38 Minuten – er verbrachte umgerechnet rund 26 Tage auf der Strecke. Dabei verbrannte der Schreiner 537.748 Kilokalorien. Wie Viktor Reger das geschafft hat und wie es für den Extremsportler 2022 weitergeht.