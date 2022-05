Nach zwei Jahren Pause: Die Radtourenfahrt Wittelsbacher Land ist zurück

Bei der Radtourenfahrt Wittelsbacher Land werden am Sonntag wieder bis zu 500 Radfahrer und Radfahrerinnen erwartet. Das ist nue und sollten Sie wissen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag wieder die Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land statt. Auf fünf Strecken geht es auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden quer durch das Wittelsbacher Land. Es werden wieder mehrere Hundert Radfahrer und Radfahrerinnen erwartet.

Gestartet wird auch bei der sechsten Auflage der Großveranstaltung in Aichach, diesmal an der Vierfachturnhalle des Gymnasiums, wo auch das Ziel ist. Dann geht es in alle Richtungen. Die schwierigste Tour führt über Sielenbach, Laimering und Adelzhausen in den Landkreis-Süden. Dort geht es über Eurasburg und Rinnenthal nach Friedberg und anschließend weiter Richtung Norden. Über Rehling und Aindling rollt der Tross hoch in den Norden des Landkreises nach Baar, ehe es über Pöttmes, Kühbach und Schiltberg zurück Richtung Start geht. Insgesamt gilt es auf der längsten Routen 154 Kilometer und 1330 Höhenmeter zu bewältigen. Etwas kürzer ist die Tour für Ambitionierte, die 132 Kilometer lang ist. Schon deutlich leichter ist die Fun-Tour über 92 Kilometer. Für Familien- und Hobbyfahrer gibt es noch Touren von 56 bzw. 35 Kilometern. Die ersten Radler begeben sich um 7 Uhr auf die Strecke. Schluss ist für alle Routen um 16 Uhr.

Radtourenfahrt Wittelsbacher Land: Das sind die Strecken

Die Strecken verlaufen größtenteils auf Radwanderwegen, die zum Teil sehr schmal sind. Das erfordert einerseits eine hohe Aufmerksamkeit, andererseits bieten sie landschaftlich reizvolle Ausblicke und Einblicke bei minimalem Kraftfahrzeugverkehr. Der veranstaltende RSC Aichach hat wieder mehrere Verpflegungsstellen aufgebaut in Dasing, Aindling und Rettenbach (Kühbach). Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei der Radtourenfahrt die Straßenverkehrsordnung gelte. Insbesondere das Rechtsfahrgebot gelte es einzuhalten.

Rund 50 Helferinnen und Helfer werden laut dem RSC-Vorsitzenden Mathias Bronner bei der Radtourenfahrt im Einsatz sein. „Es gibt viel zu tun, vor allem an den Verpflegungsstationen und natürlich beim Start.“ Neu ist vor allem der Start- und Zielpunkt: „Mitten in der Stadt wäre nicht so optimal gewesen. An der Turnhalle gibt es genügend Platz und Parkmöglichkeiten. Da ist es einfach besser.“ Ansonsten ändert sich laut Bronner nicht viel: „Der Kurs ist durch den veränderten Startpunkt ein bisschen anders, aber die Strecken sind dieselben wie bei den vergangenen Touren auch.“ Im vergangenen Jahr gab es bereits Überlegungen, die Radtourenfahrt zu veranstalten, der RSC-Vorstand entschied sich dann aber gegen eine Austragung. Bronner: „Das hätte keinen Sinn gemacht mit den ganzen Auflagen. Wir wollen ja alle, dass viele mitmachen, und das wäre im vergangenen Jahr einfach schwierig geworden. Der Aufwand hätte sich nicht gelohnt.“ Umso motivierter seien alle im Vorfeld der Veranstaltung. Schon in den Tagen zuvor wurden die Streckenschilder im gesamten Landkreis angebracht. Bronner selbst ist am Sonntag ab 4 Uhr vor Ort. „Wir wollen unbedingt, dass alles passt und nach zwei Jahren Pause sitzen manche Handgriffe vielleicht nicht mehr so gut. Wir wollen ja pünktlich starten.“

Insbesondere hofft der RSC-Vorsitzende auf gutes Wetter. „Beim letzten Mal hat uns der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber am Sonntag sieht es gut aus.“ Bis zu 500 Radfahrerinnen und Radfahrer können mitmachen.