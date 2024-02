Radsport

vor 50 Min.

So bereitet sich ein Aichacher auf die "Tour de France der Mountainbiker" vor

Plus Radrennfahrer Fabian Schormair nimmt im März am härtesten Mountainbike-Rennen der Welt teil. Was es für den Aichacher alles zu beachten gibt.

Nachdem es zunächst nicht sicher war ist es nun im März so weit. Der Aichacher Fabian Schormair nimmt am härtesten Mountainbike-Rennen der Welt teil. Der Radrennprofi aus der Paarstadt bestreitet zusammen mit Partner Max Schwarz für das Team Engel-Bohrtechnik I Velovita die " Tour de France" der Mountainbiker. Wie sich Schormair auf dieses Rennen vorbereitet.

Der Aichacher fabian Schormair startet in die neue Saison. Foto: Jill Hocker

Am 17. März wird der Aichacher von der Startrampe im Prolog des Profirennens Cape Epic in Lourensford, östlich von Kapstadt, rollen. Auf die 26 Kilometer lange Prologstrecke geht es dann. Insgesamt gilt es, 613 Kilometer und 16850 Höhenmeter rund um Kapstadt zu absolvieren. Unterstützt wird das Team vor Ort von Schormairs Freundin Jill Hocker, die als Physiotherapeutin dabei ist. Hinzu kommt ein Mechaniker. „Wenn man halbwegs heil aus der Woche Qualen rauskommen will, muss man den Stress drumherum so gut wie möglich reduzieren. Mein Ziel ist danach eine super Form in die Straßensaison mit zunehmen“, so Fabian Schormair.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .