Schießen-Luftgewehr

06:00 Uhr

Gallenbach schießt überraschend mit Gundelsdorf in einer Liga

Marina Settele und die Tagbergschützen starten am Sonntag in die neue Saison in der Oberbayernliga. Die Tochter vom Sportlichen Leiter Gottfried Schmid kann im Moment allerdings nicht helfen, da sie Nachwuchs erwartet.

Plus Die Oberbayernliga West startet am Sonntag. Neben Gundelsdorf ist überraschend auch Gallenbach dabei. Die Tagbergschützen plagen Personalsorgen.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Während die Luftgewehrschützinnen und Luftgewehrschützen im gau Aichach bereits seit vergangener Woche schon wieder im Rundenwettkampf um Punkte kämpfen, geht es für die Mannschaften in der Oberbayernliga West erst am Sonntag los. Mit dabei sind in dieser Saison gleich drei Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

