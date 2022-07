Sportporträt

19:30 Uhr

Ringer Dawid Walecki aus Aichach will einige Kilos zulegen

Plus Mit seinen 20 Jahren hat der Aichacher Ringer Dawid Walecki schon einige Erfolge errungen. Künftig will er bei den Männern richtig mitmischen. So soll es klappen.

Von Johann Eibl

92 Kilo zeigt derzeit die Waage an, wenn er sich draufstellt. Für die meisten Männer ein Grund, ihre Gewohnheiten in puncto Essen und Trinken ernsthaft zu hinterfragen. Dawid Walecki, ein Ringer im Team des TSV Aichach, hat’s da besser. In seiner Gewichtsklasse darf er bis zu 98 Kilo schwer sein. In diese Richtung möchte er sich auch bewegen. „Drauflegen ist mein Ziel“, sagt der 20-Jährige. Damit will er ein Plus an Kraft erzielen, um noch erfolgreicher auf der Matte zu sein.

