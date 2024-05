Helikopter muss landen: Stau auf der A8 nach Auffahrunfall bei Sulzemoos

Auf der A8 sind aktuell kurz hinter der Ausfahrt Sulzemoos die linke und mittlere Spur in Richtung München gesperrt. Was bislang bekannt ist.

Ein Auffahrunfall sorgt aktuell für einen Stau auf der A8. Hinter der Autobahnausfahrt Sulzemoos kam es laut Auskunft der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck gegen 11.45 Uhr zu einer Kollision. In der Folge musste auch ein Rettungshubschrauber landen. Die linke und mittlere Spur sind derzeit gesperrt, über die rechte Spur und den Standstreifen wird der Verkehr am Unfall vorbeigeleitet. Weitere Einzelheiten sind aktuell nicht bekannt, werden an dieser Stelle nachgereicht, sobald sie die Polizei bekannt gibt. (ddur)