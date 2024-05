Verletzte nach Auffahrunfällen bei Sulzemoos: Helikopter landet auf A8

Auf der A8 kommt es am Donnerstagmittag kurz hinter der Ausfahrt Sulzemoos in Richtung München zu einem Auffahrunfall. Dabei verletzen sich zwei Menschen.

Zwei Auffahrunfälle auf der A8 in Richtung München haben am Donnerstag kurz hinter der Ausfahrt Sulzemoos zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn geführt. Nach Auskunft der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck kam es gegen 11.45 Uhr zunächst zu den beiden Kollisionen. Dabei verletzten sich zwei Autoinsassen. In der Folge musste auch ein Rettungshubschrauber landen, weshalb die A8 zeitweise vollgesperrt war. Die beiden Verletzten konnten allerdings ohne Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, über die rechte Spur und den Standstreifen wurde der Verkehr danach am Unfall vorbeigeleitet. Gegen 13 Uhr löste die Polizei die Sperrung der linken und mittleren Spur auf. (ddur)