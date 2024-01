Todtenweis

11:00 Uhr

Baugebiet, Geschichtspfad, Ganztagsschule: Was heuer geplant ist

Plus Beim Neujahrsempfang in Todtenweis hebt der Bürgermeister ehrenamtliches Engagement hervor - von der Feuerwehr bis zum ehrenamtlichen Fahrdienst. Der Bischof kommt.

Viele Gäste kamen zum Neujahrsempfang der Gemeinde Todtenweis am Neujahrstag. Unter ihnen konnte Bürgermeister Konrad Carl Altbürgermeister Josef Kodmeir, Gemeinderäte, Vertreter der Ortsvereine, Neubürger, 18-Jährige und Pater Thomas aus Rehling im Gasthaus Golling begrüßen.

In seinem Rückblick erwähnte er die Bausteine bei der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben. Dazu gehöre der Erhalt und die Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr. "Unsere Gemeinde kam mit der Ersatzbeschaffung für das 27 Jahre alte Fahrzeug, dem LF20KatS, dieser Pflichtaufgabe nach und konnte das neue Löschfahrzeug feierlich einweihen und in Betrieb nehmen“, sagte Carl. In diesem Zuge bedankte er sich bei den Feuerwehrlern für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz, der von vielen in der Bevölkerung unbemerkt bleibe.

